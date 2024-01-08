Психолог объяснила, как избежать депрессии после праздников

По словам специалиста, после того как салюты отгремели, а оливье закончилось, самое время не корить себя за то, что вы что-то не успели, а вспомнить всё позитивное, что с вами произошло. А потом можно и похвалить себя.

Якуба уточнила в разговоре с «Комсомольской правдой», что наша жизнь — это то, что мы в неё вкладываем, но даже если вы что-то не сделали из намеченного — это не повод для самобичевания. Намного лучше поставить правильные задачи на следующий год.

Вот как нужно действовать. Для начала анализируем все достижения за год: вспомните, что радовало, а что огорчало. Итоги года можно описать в виде рассказа от третьего лица — это даст взгляд со стороны.

Стоит помнить, что большие дела сразу не делаются, поэтому не стоит требовать от себя больших прорывов. Крупные цели нужно разбивать на маленькие задачи. Так мечта не будет казаться невыполнимой, а каждый шаг будет радовать.

Ещё на пути к большим достижениям важно не забывать про ежедневные радости. Даже если вы не сделали прорыва в карьере за прошлый год, наверняка рядом были близкие, которые вас поддерживали. От этого сразу становится легче, отметила психолог.

Эксперт добавила, что для того, чтобы быстрее распрощаться с грустью, стоит включить в план работы отдых. Гуляйте на свежем воздухе, общайтесь с домашними любимцами и близкими людьми.

А для того, чтобы замотивировать себя на новые цели в наступившем году, стоит составить рабочий список желаний. Психолог Василиса Аверьянова предлагает следующую технику:

запишите все свои желания на листке бумаги за полчаса;

желания должны быть выполнимыми;

выберите самые главные;

расставьте их в порядке значимости;

глобальные задачи разбейте на шаги;

представьте, что ваше желание исполнилось, и, если нужно, скорректируйте цель.

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