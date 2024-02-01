Психолог объяснила, как победить человека с синдромом вахтёра

Что такое синдром вахтёра

Синдром вахтёра — склонность человека с невысоким социальным положением демонстрировать свою значимость и власть. Проявляется в чрезмерных придирках, критике, нарочитой агрессивности и создании всевозможных препятствий другим.

При этом подсознательно такой человек считает, что он никуда не годится. Но внутри включается защита: это не про меня, а про других — они никуда не годятся. И «вахтёр» начинает доказывать это себе, принижая окружающих. Он постоянно ищет в них изъяны — отсюда возникают поводы для конфликтов.

При этом за действиями «вахтёра» стоит потребность в признании, внимании и одобрении, которые он недополучил в детстве, объяснила психолог.

Как общаться с человеком с синдромом вахтёра

Чтобы правильно взаимодействовать с таким человеком, нужно понять, откуда идёт его агрессивность. Так вы сможете увидеть в нём не самодура, а «взрослого ребёнка», который проживает свои детские травмы доступным ему способом. Есть несколько вариантов:**

Попробовать не реагировать на нападки, а занять позицию наблюдателя. Так можно снять напряжение и эмоционально абстрагироваться.

Довести ситуацию до абсурда. Это уместно в том случае, если не обойтись без вашего ответа или вам самому хочется как-то отреагировать. Пример: «вахтёр» сыпет придирками, а вы неожиданно начинаете полностью поддерживать сказанное им, а ещё и добавляете подробности. Вариант фразы: «Я вам больше скажу, я не только неаккуратно заполняю документы, но ещё и постоянно забываю выключить дома утюг». По словам Миросенко, обычно человек в позиции преследователя не ожидает подобной реакции. В итоге это может снизить уровень его агрессивности в моменте, а иногда даже стать началом более благоприятного контакта.

Проявить внимание к личности «вахтёра», признать его значимость. Нужно найти в нём то, что может вызывать симпатию и уважение. Но ваш комплимент должен быть искренним.

Куда ужаснее «вахтёров» абьюзивные личности. Они наносят другим не только психологический, но и физический вред. Подробнее о сущности таких людей рассказала психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.