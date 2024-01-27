Жизнь
Опубликовано 27 января 2024, 18:40
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Психолог перечислила 10 признаков того, что мужчина вас любит

Главное, что нужно запомнить: искренне любящий человек всегда будет стараться сделать партнёра счастливым. Детально заметить, как это может проявляться, позволят 10 признаков, которые психолог Анна Сухова назвала в беседе с aif.ru. Все они положительные и очень приятные. Но считывать их следует с осторожностью, ведь если что-то понять неправильно, можно лишь навредить отношениям, предупредила специалист. Поэтому лучше всего — всё же спросить у партнёра о чувствах и рассказать ему о своих.
Психолог перечислила 10 признаков того, что мужчина вас любит
© Freepik/freepik

10 признаков, что партнёр вас любит

  1. Эмоционально общается: проявляет повышенное внимание, заботу и даже старается предугадать ваши желания и настроения. Плюс он интересуется деталями вашей жизни.
2. **Ему важны ваше настроение и эмоциональное состояние:** к примеру, заметив вас грустной, он постарается выяснить причину и что-то предпримет, чтобы поскорее это изменить.

  1. Не скрывает своих чувств: прямо говорит о том, что ему с вами хорошо, что его беспокоят ваши чувства. Если соскучился и ему вас не хватает — тоже не станет скрывать.

  2. Показывает желание близости: проявляет ласку и нежность, делает романтические жесты. Психолог отметила, что речь не о сексе, а о том, уделяет ли он достаточно внимания нежности, причём не только физически, но и эмоционально.

  3. Его внимание искренне: мужчина рад быть рядом, учитывает и не обесценивает ваши потребности и интересы.

  4. На него можно рассчитывать: партнёр способен поддержать, помочь решить ваши проблемы. Главное — чтобы их было не очень много, иначе со временем он может потерять интерес к «несуществующей жертве», предупредила Сухова.

  5. Мужчина верен вам: всячески демонстрирует преданность, уважение в отношениях и искреннюю заинтересованность в вас.

  6. Стремится развивать отношения и планирует будущее с вами.

  7. Знакомит вас со своими друзьями , а в дальнейшем, когда идёт к ним, берёт вас с собой.

  8. С ним чувствуете себя в безопасности : партнёр старается, чтобы вам было комфортно, и никому не даст вас в обиду.

Любовь — прекрасное чувство, но порой люди путают её с зависимостью. Осознать это самостоятельно получается не у всех. В этом случае на помощь приходят психологи — Михаил Лабковский недавно как раз и объяснил, как можно отличить два этих состояния. Придётся ответить себе на несколько вопросов.

Автор:Кира Полякова
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