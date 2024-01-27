Психолог перечислила 10 признаков того, что мужчина вас любит

10 признаков, что партнёр вас любит

Эмоционально общается: проявляет повышенное внимание, заботу и даже старается предугадать ваши желания и настроения. Плюс он интересуется деталями вашей жизни.

Не скрывает своих чувств: прямо говорит о том, что ему с вами хорошо, что его беспокоят ваши чувства. Если соскучился и ему вас не хватает — тоже не станет скрывать. Показывает желание близости: проявляет ласку и нежность, делает романтические жесты. Психолог отметила, что речь не о сексе, а о том, уделяет ли он достаточно внимания нежности, причём не только физически, но и эмоционально. Его внимание искренне: мужчина рад быть рядом, учитывает и не обесценивает ваши потребности и интересы. На него можно рассчитывать: партнёр способен поддержать, помочь решить ваши проблемы. Главное — чтобы их было не очень много, иначе со временем он может потерять интерес к «несуществующей жертве», предупредила Сухова. Мужчина верен вам: всячески демонстрирует преданность, уважение в отношениях и искреннюю заинтересованность в вас. Стремится развивать отношения и планирует будущее с вами. Знакомит вас со своими друзьями , а в дальнейшем, когда идёт к ним, берёт вас с собой. С ним чувствуете себя в безопасности : партнёр старается, чтобы вам было комфортно, и никому не даст вас в обиду.

2. **Ему важны ваше настроение и эмоциональное состояние:** к примеру, заметив вас грустной, он постарается выяснить причину и что-то предпримет, чтобы поскорее это изменить.

Любовь — прекрасное чувство, но порой люди путают её с зависимостью. Осознать это самостоятельно получается не у всех. В этом случае на помощь приходят психологи — Михаил Лабковский недавно как раз и объяснил, как можно отличить два этих состояния. Придётся ответить себе на несколько вопросов.