Психолог перечислила 10 признаков того, что мужчина вас любит
10 признаков, что партнёр вас любит
- Эмоционально общается: проявляет повышенное внимание, заботу и даже старается предугадать ваши желания и настроения. Плюс он интересуется деталями вашей жизни.
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Не скрывает своих чувств: прямо говорит о том, что ему с вами хорошо, что его беспокоят ваши чувства. Если соскучился и ему вас не хватает — тоже не станет скрывать.
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Показывает желание близости: проявляет ласку и нежность, делает романтические жесты. Психолог отметила, что речь не о сексе, а о том, уделяет ли он достаточно внимания нежности, причём не только физически, но и эмоционально.
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Его внимание искренне: мужчина рад быть рядом, учитывает и не обесценивает ваши потребности и интересы.
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На него можно рассчитывать: партнёр способен поддержать, помочь решить ваши проблемы. Главное — чтобы их было не очень много, иначе со временем он может потерять интерес к «несуществующей жертве», предупредила Сухова.
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Мужчина верен вам: всячески демонстрирует преданность, уважение в отношениях и искреннюю заинтересованность в вас.
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Стремится развивать отношения и планирует будущее с вами.
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Знакомит вас со своими друзьями , а в дальнейшем, когда идёт к ним, берёт вас с собой.
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С ним чувствуете себя в безопасности : партнёр старается, чтобы вам было комфортно, и никому не даст вас в обиду.
Любовь — прекрасное чувство, но порой люди путают её с зависимостью. Осознать это самостоятельно получается не у всех. В этом случае на помощь приходят психологи — Михаил Лабковский недавно как раз и объяснил, как можно отличить два этих состояния. Придётся ответить себе на несколько вопросов.