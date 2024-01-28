Психолог объяснила, когда переписка становится изменой

Ситуация, когда один из партнёров тайно флиртует с кем-то в переписке, называется микроизменой, рассказала Шиллинг. То есть человек эмоционально сосредоточен не на партнёре, а на ком-то другом. Он часами переписывается с ним в соцсетях, обсуждает общие темы, шутит и обменивается комплиментами. При этом до интима у них может и не доходить, отметила психолог.

Вот 5 признаков микроизмены:

ложь: у любого человека в паре могут быть платонические отношения, но если он начинает скрывать такого друга от партнёра, это должно насторожить;

ваш партнёр много и подолгу с кем-то переписывается, но как только вы заходите в комнату, он тут же убирает телефон;

человек меняет пароль на телефоне;

в смартфоне у человека отключены уведомления о сообщениях;

человек всегда кладёт телефон экраном вниз, чтобы было невозможно посмотреть, кто ему звонит или пишет.

Если у вашей второй половинки есть такой «друг по переписке», не спешите собирать чемоданы и съезжать. Возможно, это вовсе не то, что вы думаете. Однако, если вы заподозрили микроизмену, лучше честно поговорить об этом и рассказать о своих переживаниях, сказала Шиллинг Daily Mail.

Любящий человек делает всё, чтобы партнёр был счастлив. На практике это может проявляться через 10 признаков, которые ранее перечислила психолог Анна Сухова.