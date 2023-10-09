Психолог объяснила, можно ли не общаться с родственниками

По словам психолога, иногда лучше отдалиться или же задать рамки в общении в роднёй. Они объяснила, что можно вообще не общаться с родственниками, хоть с детства нас и приучают к другому. На деле же нужно прекращать контакт с людьми, которые причиняют своими словами вам боль.

Борисова добавила, что общение с родными людьми часто может быть травматичным. Из-за этого наше собственное психологическое состояние ухудшается на долгое время — отсюда и плохое настроение, и хронический стресс, и болячки.

Она сравнила такое общение с буллингом в школе. Только здесь в роли жестоких подростков выступают ваши дяди, тёти, братья и другие «близкие». Они могут просто так вымещать на вас негатив или критиковать ваши умения, способности или внешность. Это может быть также критика ваших детей, доходов, партнёров и всего остального.

При возникновении таких ситуации стоит открыто заявить, что вам эти слова слышать неприятно или что вы не просили комментариев по такой-то теме. Речи о желании отомстить или задеть тут нет — это нужно для вашего психологического комфорта.

И да, если у вас не очень хорошо на душе — давить из себя улыбку не стоит. И вот почему.