Психолог объяснила, откуда берётся страх что-то менять в жизни
Страх серьёзных перемен в жизни связан прежде всего с низкой самооценкой, заявила «Мосленте» кандидат психологических наук Марина Гогуева. По её словам, человек, пугающийся перемен, обычно считает себя недостойным, недостаточно полезным, неценным, поэтому и ждёт, что ничего хорошего с ним не случится. Такие люди часто любят говорить: «Лишь бы хуже не стало», «И так пойдёт» и т. д. Впрочем, помимо самооценки, есть и другие факторы.
© Stable Diffusion
Специалист также утверждает, что боязнь всего нового и глобальное недоверие к миру часто можно встретить у тех, кого воспитывали бабушка с дедушкой. Ведь последним нередко свойственны повышенная тревожность по любому поводу, утрированная осторожность.
Представители старшего поколения любят приводить страшные примеры из военного времени или «лихих девяностых», а такой опыт отпечатывается на восприятии мира, предупредила психолог. И вот вы уже слышите от бабули с дедулей нетленное: «Никуда не лезь — целее будешь», «Бережёного бог бережёт», «Да что ты понимаешь? Поживи с моё сначала, а потом поговоришь».
Ещё один момент — неудачный личный опыт. Если человек попадал в ситуацию, на исход которой ему не удалось повлиять, у него может развиться выученная беспомощность. К такому состоянию могут привести и взгляды родителей, которые в случае ваших неудач говорят, что пытаться снова не стоит, если однажды что-то не получилось.
Ранее психологи рассказали, как бороться с состоянием выученной беспомощности. К слову, это весьма тяжёлое психическое состояние, которое требует тщательного и профессионального лечения.