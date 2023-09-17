Психолог объяснила, откуда берётся страх что-то менять в жизни

Специалист также утверждает, что боязнь всего нового и глобальное недоверие к миру часто можно встретить у тех, кого воспитывали бабушка с дедушкой. Ведь последним нередко свойственны повышенная тревожность по любому поводу, утрированная осторожность.

Представители старшего поколения любят приводить страшные примеры из военного времени или «лихих девяностых», а такой опыт отпечатывается на восприятии мира, предупредила психолог. И вот вы уже слышите от бабули с дедулей нетленное: «Никуда не лезь — целее будешь», «Бережёного бог бережёт», «Да что ты понимаешь? Поживи с моё сначала, а потом поговоришь».

Ещё один момент — неудачный личный опыт. Если человек попадал в ситуацию, на исход которой ему не удалось повлиять, у него может развиться выученная беспомощность. К такому состоянию могут привести и взгляды родителей, которые в случае ваших неудач говорят, что пытаться снова не стоит, если однажды что-то не получилось.

Ранее психологи рассказали, как бороться с состоянием выученной беспомощности. К слову, это весьма тяжёлое психическое состояние, которое требует тщательного и профессионального лечения.