Психолог перечислила способы встретить Новый год в одиночестве и не сойти с ума
Быть одному в Новый год считается чем-то неправильным, но далеко не всегда это так. Встречать праздник в одиночестве — это выбор и свобода. Психотерапевт и психиатр Елена Антонова рассказала, как подвести себя к этой мысли, и перечислила 6 вариантов встретить Новый год в одного.
Психолог советует определить своё настроение и выбрать, как воспринимать одиночество — как наказание или как эксперимент. Потом попробовать найти плюсы в этой ситуации. В одиночестве нет суеты, можно принимать решения самостоятельно, не нужно обсуждать формат мероприятия или спорить о фильмах и музыке. Кроме того, можно наслаждаться тишиной и спокойствием. Далее психолог советует прислушаться к своим внутренним ощущениям, вести внутренние диалоги, строить планы и цели и просто наслаждаться временем в одиночестве.
И, наконец, стоит избавиться от иррациональных установок. Например, установка «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь» может быть заменена на «Я встречу Новый год так, как хочу, и буду жить дальше так, как мне захочется». Это поможет освободиться от «мусорной» информации в голове и начать жить так, как хочется.
Таким образом, встреча Нового года в одиночестве может быть интересным и приятным опытом, если подготовиться к этому правильно. А сам Новый год в одиночестве можно встретить так:
- Устроить домашний праздник.
- Снять номер в классном отеле.
- Пойти в бар или ресторан, даже если вы в обычной жизни не посещаете такие заведения.
- Отправиться в ночную прогулку по городу. Обычно в новогоднюю ночь запускают салюты, так что попутно можно насладиться фейерверками.
- Отправиться в новогоднее путешествие. Можно даже подгадать так, чтобы встретить 1 января прямо в самолёте или в поезде.