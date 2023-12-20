Психолог перечислила способы встретить Новый год в одиночестве и не сойти с ума

Психолог советует определить своё настроение и выбрать, как воспринимать одиночество — как наказание или как эксперимент. Потом попробовать найти плюсы в этой ситуации. В одиночестве нет суеты, можно принимать решения самостоятельно, не нужно обсуждать формат мероприятия или спорить о фильмах и музыке. Кроме того, можно наслаждаться тишиной и спокойствием. Далее психолог советует прислушаться к своим внутренним ощущениям, вести внутренние диалоги, строить планы и цели и просто наслаждаться временем в одиночестве.

И, наконец, стоит избавиться от иррациональных установок. Например, установка «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь» может быть заменена на «Я встречу Новый год так, как хочу, и буду жить дальше так, как мне захочется». Это поможет освободиться от «мусорной» информации в голове и начать жить так, как хочется.

Таким образом, встреча Нового года в одиночестве может быть интересным и приятным опытом, если подготовиться к этому правильно. А сам Новый год в одиночестве можно встретить так: