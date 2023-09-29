Психолог перечислила три самые разрушительные эмоции

Стыд

Эта эмоция связана со страхом оказаться в одиночестве из-за своего проступка. По разным причинам эта реакция на стыд может быть очень серьёзной, отметила Матари.

«Внутреннему ребёнку, который чувствует себя нелюбимым, будет хотеться себя наказать. Это ведёт к аутоагрессии, саморазрушению и даже началу воспалительных процессов в организме», — указала психолог.

Так что если вы испытываете чувство стыда, то это не означает, что вы плохие и что вам надо как-то себя наказывать.

Обида

Обиду принято прятать внутри себя, подавлять. Эта эмоция — сигнал от организма, который можно расшифровать как «со мной так нельзя». Это чувство появляется тогда, когда нас не устраивает поведение другого человека. Здоровый способ справляться с этой эмоцией — прямо говорить о том, что нам не нравится, посоветовала психолог.

Вина

Это эмоция, которую некоторые люди используют для своих целей. А человек, которого часто в чём-то обвиняют, чувствует себя ненужным, плохим, не соответствующим идеалам. Особенно тяжело вину переживают те, кто рос с родителями-манипуляторами.

Чтобы не стать жертвой своих же эмоций, Матари советует прорабатывать их. Для этого можно сесть перед зеркалом или мысленно представить себя: приглядитесь, сколько обид, стыда, чувства вины находится в вас, расскажите, что прощаете, понимаете и принимаете себя, то, что происходило в детстве, то, что было заложено эволюцией, или то, что стало привычкой. А если подавлять и прятать чувства в укромных уголках души, они действительно могут начать нас разрушать, предупредила специалистка.