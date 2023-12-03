Психолог поставила точку в вопросе дружбы между мужчиной и женщиной

По словам эксперта, дружба между мужчиной и женщиной вполне возможна, но она будет зависеть от ряда факторов: эмоциональной зрелости человека, культурного контекста, социальных установок и личных особенностей.

Дружба — это про доверие и поддержку. Если мы говорим про дружбу мужчины и женщины, надо понимать, что не каждый готов и может оказывать дружескую поддержку без «подтекстов» и влечения. Более того, влечение может быть скрытым — человек даже не осознаёт, что далеко не по-дружески влюблён.

Кроме личных особенностей играет роль и социум. Так, в разных обществах отличаются взгляды на межполовую дружбу и особенности взаимодействия между мужчиной и женщиной. Со всеми вытекающими.

Также такая дружба требует определённой эмоциональной зрелости и осознанности. Возможные проблемы могут возникать из-за межличностной динамики, нежелания признать влечение или непонимания намерений партнёра.

Но если обе стороны готовы быть открытыми к сложным разговорам, если они уважают личные границы друг друга, если они в одной культурной среде или готовы к компромиссу, то такие отношения могут стать настоящим драгоценным опытом, отметила Литвинцева. По её словам, это общение может дать человеку возможность взглянуть на мир через призму другой гендерной позиции, что точно поможет лучше понимать и окружающий мир в целом.

Ранее мы раскрыли две причины не рвать с парнем, если он сохранил дружеские отношения с бывшей. В остальных случаях отношения нужно заканчивать.