Психолог раскрыл, как стать душой любой компании. Потребуется всего одна фраза

Нельзя недооценивать важность светских разговоров — во время болтовни ни о чём люди узнают друг друга, налаживают общение и связи, которые в дальнейшем могут пригодиться. Но для этого нужно ещё уметь поддерживать разговор, и не у каждого это получается.

Поэтому психолог, лектор Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Мэтт Абрахамс дал лайфхак на все случаи жизни. Если разговор не клеится или непонятно, что сказать, можно всегда брякнуть «Расскажи-ка поподробнее», и собеседник пустится в объяснения.

Обычно многие, не зная, что ответить, случайно переводят разговор на себя фразами типа «О, понимаю, о чём ты, у самого было так же». И в таком случае не каждый собеседник станет перетягивать одеяло на себя и возвращать разговор в прежнее русло. А если его просят рассказать подробности, то здесь уже не отвертишься.

Для мастеров высшего пилотажа есть ещё добивающие вопросы из серии «И что случилось потом?», «Как ты себя почувствовал после этого?», «Что тебя так обрадовало/расстроило/разозлило?». Когда собеседник видит ваш интерес и чувствует свою важность, у него автоматически появляется симпатия.

Лектор отметил, что и перетягивать разговор на себя тоже не запрещается. Наоборот, если постоянно только расспрашивать о собеседниках и ничего не рассказывать в ответ, они могут подумать, что вы скрытный и подозрительный. Просто нужно во всём знать меру.

Онлайн-общение здорово разбавляют смайлики, однако не стоит их использовать слишком часто. Оказывается, они ещё могут и бесить, особенно когда ими отвечают на вопрос. Сразу возникает подозрение, что собеседник или уходит от ответа, или не хочет инвестировать в разговор.