Психолог раскрыла две техники подведения итогов года. Берите ручки!
До нового, 2024 года осталось всего 2,5 недели, а значит, в разгаре время подведения итогов уходящего. Но как сделать это эффективно? Когнитивно-поведенческий психолог Дарья Борисяк предложила две разные техники. Одна заключается в ответах на вопросы, а при другой придётся отметить на листочке события, произошедшие с вами за 12 месяцев.
Подведение итогов года: техники от психолога
Линия времени
Этот способ позволит подвести итоги уходящего года наиболее объективно. Он состоит всего из трёх шагов.
Линия времени. Возьмите лист бумаги и начертите на нём горизонтальную полосу. Её левый край будет символизировать начало года, а правый — конец.
События за год. Нанесите на линию отметки с произошедшими в вашей жизни событиями. Думайте широко: о семье, друзьях, работе, саморазвитии, материальной и духовной стороне жизни и даже о том, как удавалось отдыхать в этом году.
Оценка. Посмотрите на получившийся список и определите, что из него вы считаете своими достижениями и в какой сфере. Они должны быть не только грандиозными — отмечайте даже небольшие успехи.
Список вопросов
По словам психолога, чтобы подвести итоги года, можно ответить на вопросы:
- Что нового для себя я узнал в этом году? Смотрите на вещи шире, вспомните не только обучение, которое прошли.
- Какие важные события произошли в этом году и как они на меня повлияли? Что я получил благодаря этим событиям?
- Какие победы и достижения у меня были в этом году? Благодаря чему я их достиг? Какие мои качества повлияли на получение результата?
- Чему меня научили плохие события, произошедшие со мной в этом году?
- Чего я не достиг в этом году и по каким причинам? Стоит ли эти цели включить в план следующего года или они потеряли для меня свою значимость?
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