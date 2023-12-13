Жизнь
21:20, 13 декабря 2023
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Психолог раскрыла две техники подведения итогов года. Берите ручки!

До нового, 2024 года осталось всего 2,5 недели, а значит, в разгаре время подведения итогов уходящего. Но как сделать это эффективно? Когнитивно-поведенческий психолог Дарья Борисяк предложила две разные техники. Одна заключается в ответах на вопросы, а при другой придётся отметить на листочке события, произошедшие с вами за 12 месяцев.

Психолог раскрыла две техники подведения итогов года. Берите ручки!
© Freepik/freepik

Подведение итогов года: техники от психолога

Линия времени

Этот способ позволит подвести итоги уходящего года наиболее объективно. Он состоит всего из трёх шагов.

  1. Линия времени. Возьмите лист бумаги и начертите на нём горизонтальную полосу. Её левый край будет символизировать начало года, а правый — конец.

  2. События за год. Нанесите на линию отметки с произошедшими в вашей жизни событиями. Думайте широко: о семье, друзьях, работе, саморазвитии, материальной и духовной стороне жизни и даже о том, как удавалось отдыхать в этом году.

  3. Оценка. Посмотрите на получившийся список и определите, что из него вы считаете своими достижениями и в какой сфере. Они должны быть не только грандиозными — отмечайте даже небольшие успехи.

Список вопросов

По словам психолога, чтобы подвести итоги года, можно ответить на вопросы:

  • Что нового для себя я узнал в этом году? Смотрите на вещи шире, вспомните не только обучение, которое прошли.
  • Какие важные события произошли в этом году и как они на меня повлияли? Что я получил благодаря этим событиям?
  • Какие победы и достижения у меня были в этом году? Благодаря чему я их достиг? Какие мои качества повлияли на получение результата?
  • Чему меня научили плохие события, произошедшие со мной в этом году?
  • Чего я не достиг в этом году и по каким причинам? Стоит ли эти цели включить в план следующего года или они потеряли для меня свою значимость?

Нередко накануне Нового года, когда всё вокруг уже красиво украшено, а другие люди утопают в предпраздничных хлопотах, бывает, что соответствующего настроения просто нет. В чём причина и что с этим делать, рассказала психолог и психоаналитический психотерапевт Екатерина Лукашкина.

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