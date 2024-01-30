Психолог раскрыла причины послеродовой депрессии. Их всего 5

По словам Балашовой, послеродовая депрессия — это не просто «детские хлопоты» или временное уныние.

«Это серьёзное медицинское состояние, требующее внимания и, при необходимости, профессионального лечения», — заметила она.

Симптомы послеродовой депрессии

Кризис может проявляться по-разному. Чаще всего это:

грусть;

подавленность;

необоснованные плаксивость, раздражительность, тревожность;

апатия;

нарушение сна;

быстрая утомляемость;

потеря интереса к ребёнку и семье.

«Женщина в таком состоянии испытывает не только трудности в уходе за ребёнком, но и изменения в аппетите, сексуальной жизни, часто чувствуя стыд или вину . Могут появляться мысли о причинении вреда себе или ребёнку . Чаще всего эти симптомы появляются в период от 4 до 16 недель после родов», — заметила Балашова. Она добавила, что без лечения депрессия может продлиться год и дольше.

Причины послеродовой депрессии

Психолог выделила пять основных факторов, которые влияют на развитие послеродовой депрессии:

Наследственная предрасположенность . «Эта предрасположенность влияет на способность адаптироваться к новым условиям и стрессам, которые неизбежно возникают в процессе становления материнства», — отметила эксперт.

. «Эта предрасположенность влияет на способность адаптироваться к новым условиям и стрессам, которые неизбежно возникают в процессе становления материнства», — отметила эксперт. Гормональный сбой . «Резкие изменения в выработке гормонов, таких как прогестерон и секреты щитовидной железы, увеличивают количество пролактина. Эти гормональные сдвиги могут приводить к нарушениям в работе нервной системы, проявляющимся в эмоциональной нестабильности и подавленности», — пояснила кандидат медицинских наук.

. «Резкие изменения в выработке гормонов, таких как прогестерон и секреты щитовидной железы, увеличивают количество пролактина. Эти гормональные сдвиги могут приводить к нарушениям в работе нервной системы, проявляющимся в эмоциональной нестабильности и подавленности», — пояснила кандидат медицинских наук. Изменение социального статуса . Молодая мать может ощущать чувство перегрузки из-за возросших обязанностей и требований к ней.

. Молодая мать может ощущать чувство перегрузки из-за возросших обязанностей и требований к ней. Бытовые сложности . Речь идёт о бессонных ночах и постоянном уходе за малышом. «Усталость и истощение организма часто приводят к нарушениям нервной системы», — отметила Балашова.

. Речь идёт о бессонных ночах и постоянном уходе за малышом. «Усталость и истощение организма часто приводят к нарушениям нервной системы», — отметила Балашова. Изменения в отношениях с супругом. Они происходят из-за «переориентации внимания на нового члена семьи». «Уменьшение интимной близости, вызванное восстановительным периодом после родов, также может способствовать усилению психологического дискомфорта», — добавила специалист.

Психолог напомнила, что понимание всех этих причин поможет поддержать женщину, укрепить семейные взаимоотношения и адаптироваться к новому образу жизни.

«Если перечисленные симптомы проявляются регулярно в течение более двух недель , состояние женщины ухудшается, необходимо обратиться за помощью к психотерапевту . ПРД влияет не только на женщину, но и на её ребёнка. Наличие такого состояния у матери может препятствовать установлению эмоционального контакта с ребёнком , что влияет на его чувство безопасности и может затруднить развитие речи и внимания в будущем», — напомнила Балашова.

О том, куда обратиться маме с послеродовой депрессией, рассказали тут.