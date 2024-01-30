Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 02:00
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Психолог раскрыла причины послеродовой депрессии. Их всего 5

Рождение малыша — счастье для любых родителей, но для многих женщин первые месяцы жизни ребёнка могут стать началом глубокого психологического кризиса, который называется послеродовая депрессия (ПРД). И не стоит путать это состояние с тем, когда мама просто устала или грустит из-за рутины. О причинах и симптомах послеродовой депрессии «Секрет фирмы» поговорил с семейным психологом, кандидатом психологических наук Валерией Балашовой.
freepik

freepik

По словам Балашовой, послеродовая депрессия — это не просто «детские хлопоты» или временное уныние.

«Это серьёзное медицинское состояние, требующее внимания и, при необходимости, профессионального лечения», — заметила она.

Симптомы послеродовой депрессии

Кризис может проявляться по-разному. Чаще всего это:

  • грусть;
  • подавленность;
  • необоснованные плаксивость, раздражительность, тревожность;
  • апатия;
  • нарушение сна;
  • быстрая утомляемость;
  • потеря интереса к ребёнку и семье.

«Женщина в таком состоянии испытывает не только трудности в уходе за ребёнком, но и изменения в аппетите, сексуальной жизни, часто чувствуя стыд или вину. Могут появляться мысли о причинении вреда себе или ребёнку. Чаще всего эти симптомы появляются в период от 4 до 16 недель после родов», — заметила Балашова. Она добавила, что без лечения депрессия может продлиться год и дольше.

Причины послеродовой депрессии

Психолог выделила пять основных факторов, которые влияют на развитие послеродовой депрессии:

  • Наследственная предрасположенность. «Эта предрасположенность влияет на способность адаптироваться к новым условиям и стрессам, которые неизбежно возникают в процессе становления материнства», — отметила эксперт.
  • Гормональный сбой. «Резкие изменения в выработке гормонов, таких как прогестерон и секреты щитовидной железы, увеличивают количество пролактина. Эти гормональные сдвиги могут приводить к нарушениям в работе нервной системы, проявляющимся в эмоциональной нестабильности и подавленности», — пояснила кандидат медицинских наук.
  • Изменение социального статуса. Молодая мать может ощущать чувство перегрузки из-за возросших обязанностей и требований к ней.
  • Бытовые сложности. Речь идёт о бессонных ночах и постоянном уходе за малышом. «Усталость и истощение организма часто приводят к нарушениям нервной системы», — отметила Балашова.
  • Изменения в отношениях с супругом. Они происходят из-за «переориентации внимания на нового члена семьи». «Уменьшение интимной близости, вызванное восстановительным периодом после родов, также может способствовать усилению психологического дискомфорта», — добавила специалист.

Психолог напомнила, что понимание всех этих причин поможет поддержать женщину, укрепить семейные взаимоотношения и адаптироваться к новому образу жизни.

«Если перечисленные симптомы проявляются регулярно в течение более двух недель, состояние женщины ухудшается, необходимо обратиться за помощью к психотерапевту. ПРД влияет не только на женщину, но и на её ребёнка. Наличие такого состояния у матери может препятствовать установлению эмоционального контакта с ребёнком, что влияет на его чувство безопасности и может затруднить развитие речи и внимания в будущем», — напомнила Балашова.

О том, куда обратиться маме с послеродовой депрессией, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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