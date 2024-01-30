Психолог раскрыла причины послеродовой депрессии. Их всего 5
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По словам Балашовой, послеродовая депрессия — это не просто «детские хлопоты» или временное уныние.
«Это серьёзное медицинское состояние, требующее внимания и, при необходимости, профессионального лечения», — заметила она.
Симптомы послеродовой депрессии
Кризис может проявляться по-разному. Чаще всего это:
- грусть;
- подавленность;
- необоснованные плаксивость, раздражительность, тревожность;
- апатия;
- нарушение сна;
- быстрая утомляемость;
- потеря интереса к ребёнку и семье.
«Женщина в таком состоянии испытывает не только трудности в уходе за ребёнком, но и изменения в аппетите, сексуальной жизни, часто чувствуя стыд или вину. Могут появляться мысли о причинении вреда себе или ребёнку. Чаще всего эти симптомы появляются в период от 4 до 16 недель после родов», — заметила Балашова. Она добавила, что без лечения депрессия может продлиться год и дольше.
Причины послеродовой депрессии
Психолог выделила пять основных факторов, которые влияют на развитие послеродовой депрессии:
- Наследственная предрасположенность. «Эта предрасположенность влияет на способность адаптироваться к новым условиям и стрессам, которые неизбежно возникают в процессе становления материнства», — отметила эксперт.
- Гормональный сбой. «Резкие изменения в выработке гормонов, таких как прогестерон и секреты щитовидной железы, увеличивают количество пролактина. Эти гормональные сдвиги могут приводить к нарушениям в работе нервной системы, проявляющимся в эмоциональной нестабильности и подавленности», — пояснила кандидат медицинских наук.
- Изменение социального статуса. Молодая мать может ощущать чувство перегрузки из-за возросших обязанностей и требований к ней.
- Бытовые сложности. Речь идёт о бессонных ночах и постоянном уходе за малышом. «Усталость и истощение организма часто приводят к нарушениям нервной системы», — отметила Балашова.
- Изменения в отношениях с супругом. Они происходят из-за «переориентации внимания на нового члена семьи». «Уменьшение интимной близости, вызванное восстановительным периодом после родов, также может способствовать усилению психологического дискомфорта», — добавила специалист.
Психолог напомнила, что понимание всех этих причин поможет поддержать женщину, укрепить семейные взаимоотношения и адаптироваться к новому образу жизни.
«Если перечисленные симптомы проявляются регулярно в течение более двух недель, состояние женщины ухудшается, необходимо обратиться за помощью к психотерапевту. ПРД влияет не только на женщину, но и на её ребёнка. Наличие такого состояния у матери может препятствовать установлению эмоционального контакта с ребёнком, что влияет на его чувство безопасности и может затруднить развитие речи и внимания в будущем», — напомнила Балашова.
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