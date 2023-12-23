Психолог Лабковский раскрыл, что делает нас счастливыми. Это не деньги и не слава

По словам эксперта, счастье приносят не деньги, успех и не слава и даже не окситоцин с дофамином. Нет такой универсальной вещи, которая бы могла осчастливить каждого: кому-то хорошо после объятий с любимым, кто-то испытывает кайф от спорта.

А вот, что точно работает для каждого — контакт с собой. Это состояние, при котором вы живёте в том ритме, в котором хотите, делаете то, что считаете нужным. Постепенно вы сможет понять, что значит слово «счастье» конкретно для вас, объяснил специалист.

«Когда вы каждый день идёте спать именно тогда, когда устали, не пытаясь переделать все дела на свете, вы вдруг начинаете ощущать, что жить вообще-то очень приятно», — уточнил он. То же относится и к общению с другими людьми, и к отношениям с противоположным полом, и с профессией, и так далее.

О том, почему вам пора ко врачу, если ничего не радует, рассказали в этом материале.