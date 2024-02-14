Психолог рассказал, как излечить боль правильными разговорами

Чем опасна хроническая боль для психики

У человека, столкнувшегося с хронической болью, как правило, существенно снижается уровень социальной и физической активности. Он может отказываться от социальных контактов, «уходить в себя».

Одна из основных особенностей проявлений хронической боли — психологические проблемы. Человек находится всё время в ожидании боли и страшится этого ожидания. Страх возникновения боли влияет на самоидентификацию, взаимоотношения с родными, друзьями, коллегами и знакомыми человека.

Ещё одно частое проявление хронической боли — избегающее поведение. Человек избегает любых перемещений, стремится ограничить походы на работу, оградить себя от физических нагрузок, в том числе и спортивных. Снижается социальная активность, сексуальные контакты.

Ожидая боли, человек как бы замирает. Зачастую он ждёт, что боль будет только усиливаться, что в свою очередь ухудшит и общее состояние. Человек как бы предрекает катастрофу, из-за этого ухудшается психологическое состояние, снижается жизненная активность.

Как лечат хроническую боль

При лечении хронической боли используются как медикаментозные, так и психотерапевтические методы. Главная задача лечения — ликвидировать патологическую цепь «боль — психологическая дисфункция — нарастание симптоматики».

В лечении часто используют антидепрессанты, анксиолитики и транквилизаторы. Эти препараты нужны из-за различных психических проблем, приводящих к нарушениям психики, в том числе к депрессивным эпизодам, паническим расстройствам, суицидальным мыслям.

Как используют метод КПТ при хронической боли

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — это форма разговорной терапии, которая помогает людям выявлять и развивать навыки изменения негативных мыслей и поведения. Именно люди, а не внешние ситуации и события, создают свой собственный опыт, включая боль.

Цель когнитивно-поведенческого подхода (КПТ) в психотерапии хронической боли — раскрыть пациенту понимание болевого синдрома, причин его возникновения, причин формирования тревоги и страха на возникающую боль.

Такая работа всегда ведётся индивидуально с учётом не только психоэмоциональных особенностей человека, но и характера его окружения. Психотерапевтическая работа проводится в том числе и с его близкими.

Специалист составляет индивидуальную схему взаимодействия с конкретным человеком с обязательными домашними заданиями. Главная цель — сформировать психологическую устойчивость и тем самым максимально снизить дистресс.

Человеку нужно поставить цели и поступательно их реализовывать вместе с психотерапевтом. Главное направление этих целей — изменить восприятие болезни, снизить страх боли, устранить мысли о катастрофизации.

Именно люди, а не внешние ситуации и события, создают свой собственный опыт, включая боль. Изменяя свои негативные мысли и поведение, человек может изменить своё осознание боли и развить лучшие навыки преодоления, даже если фактический уровень боли остаётся прежним, заявил Белов.