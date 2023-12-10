Психолог рассказал о незавидной судьбе взрослых, которые не съезжают от родителей

Такие люди, по словам Михеева, не могут устроить личные отношения, потому что их психический аппарат не сформирован полностью. Беда таких людей в том, что они могут прожить свою жизнь в бледной тени родителей.

Стремление оставаться в роли ребёнка понятное и выгодное — желания детей быстро исполняют и вообще живут ради них. Впрочем, сам выросший ребёнок не всегда это осознаёт.

В отчем доме часто укрываются от ответственности взрослого мира инфантильные люди, привело мнение психолога РИА «Новости». Это выгодно только отчасти — инфантильность мешает человеку находиться в социуме, строить отношения и двигаться по карьерной лестнице.

Съехать от родителей бывает сложно, но у сепарации есть много бонусов — рост психологического благополучия и формированию субъективной взрослости.