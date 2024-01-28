Психолог рассказала, как воспитывать ребёнка без ремня и подзатыльников

Зачем наказывать детей

Поощрение и наказание — это часть воспитательной стратегии. Задача родителей — выстроить адекватную сбалансированную систему их применения.

Это нужно, чтобы ребёнок благоприятно усваивал правила жизни с другими людьми в семье и социализировался в обществе, отметила Соснина.

Как наказать ребёнка, чтобы это пошло ему на пользу

1. Знакомство с правилами

Родители должны объяснить, какие правила приняты в семье и что будет, если их нарушить. Маленьким детям наказание могут придумать сами родители (например, лишить просмотра мультфильма). С детьми постарше (от 6 лет) систему наказаний и поощрений можно обсудить вместе.

2. Выстраивание понятной системы

Ребёнок должен понимать, как он может что-либо заработать или чего-то лишиться. Можно придумать свою бонусную систему. Например, выдавать ребёнку жетоны, когда он делает что-то хорошее, и забирать — если нарушает правила. Через определённое время можно подсчитать жетоны и по результатам выдать ребёнку какой-то бонус.

3. Соблюдение соразмерности

Наказание и поощрение должны быть соразмерны сделанному действию. Если у ребёнка сразу два достижения, нужно поощрить за каждое или сделать бонус чуть большим, чем если бы достижение было одно. С наказанием так же: если проступка два, наказание одно, но оно чуть больше. Важно помнить, что у любого наказания должен быть конец. То есть, если вы лишаете ребёнка мультиков, вы должны чётко оговорить срок наказания, пояснила психолог «Аргументам и фактам».

4. Сначала предупреждение

Если ребёнок совершил проступок, сначала нужно напомнить ему о правилах и предупредить, что за это грозит. Только при повторном нарушении ввести санкции.

5. Разделение поступка и личности ребёнка

Наказывать и поощрять нужно поведение, а не личность ребёнка. В первом случае вы помогаете ребёнку учиться жить в обществе и социализироваться. Хваля или ругая его личностные качества, вы либо раздуваете, либо убиваете его самооценку.

6. Стабильность в следовании правилам

Система поощрения и наказания будет работать, если родители будут соблюдать договорённости каждый день. Если взрослый не выдерживает, ему нужно разобраться, почему так происходит — с психологом или самостоятельно.

В детстве мы часто впитываем от взрослых установки, которые потом портят нам всю жизнь. Вот самые распространённые. Проверьте, не живёте ли вы по чужим правилам.