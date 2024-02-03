Психолог рассказала, откуда взять радость в жизни. Совершенно легально

По словам Маслаковой, каждый человек радуется по разным поводам, но чувство радости всегда обеспечивается «гормонами удовольствия». Когда эти гормоны расщепляются, эйфория проходит. Для того чтобы получить новую порцию химических веществ, человек обращается к сладостям, спиртному и другим не самым полезным вещам. Но со временем они перестают радовать, так как с самого начала являются неправильными источниками для радости.

Врач назвала более полезные способы зарядить себя такими «гормонами удовольствия»:

Празднуйте свои победы . Хвалить себя нужно даже за самые маленькие достижения, ведь они всегда двигают вас вперёд на пути к большой цели.

. Хвалить себя нужно даже за самые маленькие достижения, ведь они всегда двигают вас вперёд на пути к большой цели. Не витайте в облаках , а делайте свои цели достижимыми.

, а делайте свои цели достижимыми. Не скупитесь на эмоции . Хотите — радуйтесь, смейтесь, а хотите — плачьте. Слёзы снимают стресс, а смех — стимулирует выброс эндорфина.

. Хотите — радуйтесь, смейтесь, а хотите — плачьте. Слёзы снимают стресс, а смех — стимулирует выброс эндорфина. Занимайтесь спортом . Подойдёт любая физическая активность — игры, прогулки.

. Подойдёт любая физическая активность — игры, прогулки. Больше доверяйте людям . Если вам сложно сразу заводить друзей, то начинайте с небольших вопросов или просьб.

. Если вам сложно сразу заводить друзей, то начинайте с небольших вопросов или просьб. Гордитесь своими достижениями. Наслаждайтесь тем, кто вы есть и тем, что вы делаете для других. Важно также примириться с тем, на что вы не можете повлиять.

«В целом, если вы решите привнести в свою жизнь "радость", мозг найдёт то, что вам её принесёт. Достаточно просто сместить фокус внимания: попробуйте каждый день замечать и фиксировать моменты счастья вместо зацикливания на разочарованиях и расстройствах, которые всё равно неизбежны», — заключила эксперт.

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