Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 02:00
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Психолог рассказала, откуда взять радость в жизни. Совершенно легально

Радость обеспечивается «гормонами удовольствия». Дофамин, например, вырабатывается как награда за достижение чего-либо, эндорфин — отвечает за выносливость и снижает болевые ощущения, окситоцин — помогает комфортному общению, серотонин — необходим для саморазвития. Сладости, спиртное и просмотр сериалов могут немного порадовать, но чаще перерастают во вредные привычки и больше не приносят удовольствия. О том, почему человек перестаёт радоваться и как обеспечивать себя «гормонами радости», «Газета.Ru» рассказала практикующий психолог Анна Маслакова.
freepik

freepik

По словам Маслаковой, каждый человек радуется по разным поводам, но чувство радости всегда обеспечивается «гормонами удовольствия». Когда эти гормоны расщепляются, эйфория проходит. Для того чтобы получить новую порцию химических веществ, человек обращается к сладостям, спиртному и другим не самым полезным вещам. Но со временем они перестают радовать, так как с самого начала являются неправильными источниками для радости.

Врач назвала более полезные способы зарядить себя такими «гормонами удовольствия»:

  • Празднуйте свои победы. Хвалить себя нужно даже за самые маленькие достижения, ведь они всегда двигают вас вперёд на пути к большой цели.
  • Не витайте в облаках , а делайте свои цели достижимыми.
  • Не скупитесь на эмоции. Хотите — радуйтесь, смейтесь, а хотите — плачьте. Слёзы снимают стресс, а смех — стимулирует выброс эндорфина.
  • Занимайтесь спортом. Подойдёт любая физическая активность — игры, прогулки.
  • Больше доверяйте людям. Если вам сложно сразу заводить друзей, то начинайте с небольших вопросов или просьб.
  • Гордитесь своими достижениями. Наслаждайтесь тем, кто вы есть и тем, что вы делаете для других. Важно также примириться с тем, на что вы не можете повлиять.

«В целом, если вы решите привнести в свою жизнь "радость", мозг найдёт то, что вам её принесёт. Достаточно просто сместить фокус внимания: попробуйте каждый день замечать и фиксировать моменты счастья вместо зацикливания на разочарованиях и расстройствах, которые всё равно неизбежны», — заключила эксперт.

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Автор:Анна Рожкова
Редакция
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