Психолог разрешил есть сладкое после обеда. И вот почему

По его словам, желание завершить приём пищи десертом — абсолютно нормальная реакция с точки зрения и психологии, и физиологии человека. И с этой привычкой не нужно бороться.

Дело в том, что организм после еды чувствует насыщение не сразу. Первичное насыщение — это распирание желудка, вторичное — подъём уровня сахара в крови. Последнее как раз и подаёт в мозг сигнал о насыщении, но только происходит это через 15−20 минут после еды. Из-за этой задержки люди часто и передают.

Но когда мы едим сладкое, то сахар поступает сразу и эффект насыщения достигается намного быстрее. В итоге десерт помогает поставить точку в приёме пищи, а не продолжать подкладывать себе ещё и ещё.

Эксперт объяснил, что лучше съесть небольшой десерт и не переборщить с основной порцией, чем наоборот, ведь переедание опасно для любых хронических заболеваний ЖКТ. Правда, при высоком уровне глюкозы десерт должен быть мизерным и с низким содержанием сахара.

Плюс десерт помогает вырабатывать гормон счастья — дофамин. Он даёт энергию, силы и хорошее настроение.

Но увлекаться сладостями не стоит. Они лишают вас одного важного микроэлемента.