Психологи раскрыли 10 качеств умного человека. Сколько есть у вас?

Международная группа психологов перечислила 10 качеств, которые отличают умных людей, сообщило издание «Daily Mail». Вот они:

Любознательность . Это качество одно из важнейших. Те, кто постоянно задаёт себе правильные вопросы и ищет на них ответы, способны генерировать сложные идеи и нестандартно мыслить;

. Это качество одно из важнейших. Те, кто постоянно задаёт себе правильные вопросы и ищет на них ответы, способны генерировать сложные идеи и нестандартно мыслить; Высокое самосознание . То есть способность понимать себя, свои чувства и убеждения и то, как это влияет на других людей. Обычно у таких товарищей как минимум повышенная тревожность — они чрезмерно сосредоточены на недостатках своего характера;

. То есть способность понимать себя, свои чувства и убеждения и то, как это влияет на других людей. Обычно у таких товарищей как минимум повышенная тревожность — они чрезмерно сосредоточены на недостатках своего характера; Здоровый скептицизм . Умение не принимать всё за чистую монету — тоже отличительная черта интеллектуалов. Они не будут судить о чём-то без достаточного количества фактов, а ещё им будет сложно навязать чужое мнение;

. Умение не принимать всё за чистую монету — тоже отличительная черта интеллектуалов. Они не будут судить о чём-то без достаточного количества фактов, а ещё им будет сложно навязать чужое мнение; Видят то, что не понимают другие . Умение увидеть закономерность и вовремя распознать тенденцию эксперты тоже назвали отличительной чертой интеллекта. В пример они привели успешного инвестора Уоррена Баффета;

. Умение увидеть закономерность и вовремя распознать тенденцию эксперты тоже назвали отличительной чертой интеллекта. В пример они привели успешного инвестора Уоррена Баффета; Чувство юмора . Высокоинтеллектуальные люди хорошо соображают на ходу, быстро переваривают информацию и поэтому могут продемонстрировать ловкую игру слов;

. Высокоинтеллектуальные люди хорошо соображают на ходу, быстро переваривают информацию и поэтому могут продемонстрировать ловкую игру слов; Понимание, что всего знать нельзя . У умных людей всегда хватает смелости признать, что всего на свете знать нельзя и получить ответы на все вопросы нереально;

. У умных людей всегда хватает смелости признать, что всего на свете знать нельзя и получить ответы на все вопросы нереально; Умение решать проблемы . К любой проблеме умные люди подходят грамотно — просчитывают несколько возможных сценариев развития ситуации, дробят большое дело на несколько маленьких задач;

. К любой проблеме умные люди подходят грамотно — просчитывают несколько возможных сценариев развития ситуации, дробят большое дело на несколько маленьких задач; Гибкость и адаптивность . Умные люди ищут выход из любой ситуации и хорошо подстраиваются под обстоятельства и в любом случае добиваются успеха;

. Умные люди ищут выход из любой ситуации и хорошо подстраиваются под обстоятельства и в любом случае добиваются успеха; Принимают двусмысленность . То есть интеллектуалы легко примут тот факт, что одну и ту же задачу можно решить по-разному или то, что на вопрос может не быть чёткого ответа;

. То есть интеллектуалы легко примут тот факт, что одну и ту же задачу можно решить по-разному или то, что на вопрос может не быть чёткого ответа; Любят беседы по существу. Разговоры о погоде и бессмысленная болтовня не для умников. Они предпочитают глубокие и содержательные разговоры.

Умным быть хорошо, а быть ещё и мудрым к тому же — ещё лучше. Признаки настоящего мудреца назвали в этом материале.