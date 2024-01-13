18:40, 13 января 2024
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Психологи раскрыли 10 качеств умного человека. Сколько есть у вас?
Все люди по-своему уникальны: кто-то вкусно готовит, кто-то прекрасно рисует, у кого-то лучше всего получается писать стихи, а кто-то просто умный и всё. Правда, чтения книжек недостаточно, чтобы прослыть за интеллектуала. Психологи назвали 10 качеств, которые отличают умников в хорошем смысле этого слова.
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Международная группа психологов перечислила 10 качеств, которые отличают умных людей, сообщило издание «Daily Mail». Вот они:
- Любознательность. Это качество одно из важнейших. Те, кто постоянно задаёт себе правильные вопросы и ищет на них ответы, способны генерировать сложные идеи и нестандартно мыслить;
- Высокое самосознание. То есть способность понимать себя, свои чувства и убеждения и то, как это влияет на других людей. Обычно у таких товарищей как минимум повышенная тревожность — они чрезмерно сосредоточены на недостатках своего характера;
- Здоровый скептицизм. Умение не принимать всё за чистую монету — тоже отличительная черта интеллектуалов. Они не будут судить о чём-то без достаточного количества фактов, а ещё им будет сложно навязать чужое мнение;
- Видят то, что не понимают другие. Умение увидеть закономерность и вовремя распознать тенденцию эксперты тоже назвали отличительной чертой интеллекта. В пример они привели успешного инвестора Уоррена Баффета;
- Чувство юмора. Высокоинтеллектуальные люди хорошо соображают на ходу, быстро переваривают информацию и поэтому могут продемонстрировать ловкую игру слов;
- Понимание, что всего знать нельзя. У умных людей всегда хватает смелости признать, что всего на свете знать нельзя и получить ответы на все вопросы нереально;
- Умение решать проблемы. К любой проблеме умные люди подходят грамотно — просчитывают несколько возможных сценариев развития ситуации, дробят большое дело на несколько маленьких задач;
- Гибкость и адаптивность. Умные люди ищут выход из любой ситуации и хорошо подстраиваются под обстоятельства и в любом случае добиваются успеха;
- Принимают двусмысленность. То есть интеллектуалы легко примут тот факт, что одну и ту же задачу можно решить по-разному или то, что на вопрос может не быть чёткого ответа;
- Любят беседы по существу. Разговоры о погоде и бессмысленная болтовня не для умников. Они предпочитают глубокие и содержательные разговоры.
Умным быть хорошо, а быть ещё и мудрым к тому же — ещё лучше. Признаки настоящего мудреца назвали в этом материале.