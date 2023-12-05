Психотравма и потеря. Названы причины возникновения панических атак после ковида

В первую очередь панические атаки после перенесённого ковида вызывает психологическая травма. Ведь болезнь нередко протекала тяжело, и люди боялись, что в итоге не смогут с ней справиться.

«Сталкиваясь с тяжёлыми симптомами, люди испытывали большой страх. Человек попадает в острую психологическую травму: безопасность нарушена, мир опасен, растёт беспомощность и ощущение завершения жизни», — рассказала изданию психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

Помимо этого, причиной атак может быть тяжёлой потерей — нередко коронавирус выявляли сразу у нескольких членов семьи, из которых не все в итоге выздоравливали. По словам психолога Ильи Михеева, пациенты с подобным расстройством могут испытывать чувство вины — они корят себя за то, что не смогли помочь близкому из-за своего состояния.

Бороться с атаками специалисты рекомендуют с помощью техник переключения внимания и попыток осознать, что сейчас болезнь отступила. Если это не помогает, стоит обратиться к психологу или психиатру и психотерапевту.