Жизнь
07:00, 05 декабря 2023
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Психотравма и потеря. Названы причины возникновения панических атак после ковида

Коронавирусная инфекция может не покинуть организм пациента окончательно даже после выздоровления — такого мнения придерживается большинство врачей, изучавших этот недуг. К числу последствий этой болезни относят и панические атаки, которые развиваются не во время борьбы с вирусом, а позже. Почему именно так происходит, психологи рассказали изданию «Вести Подмосковья».

Психотравма и потеря. Названы причины возникновения панических атак после ковида
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В первую очередь панические атаки после перенесённого ковида вызывает психологическая травма. Ведь болезнь нередко протекала тяжело, и люди боялись, что в итоге не смогут с ней справиться.

«Сталкиваясь с тяжёлыми симптомами, люди испытывали большой страх. Человек попадает в острую психологическую травму: безопасность нарушена, мир опасен, растёт беспомощность и ощущение завершения жизни», — рассказала изданию психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

Помимо этого, причиной атак может быть тяжёлой потерей — нередко коронавирус выявляли сразу у нескольких членов семьи, из которых не все в итоге выздоравливали. По словам психолога Ильи Михеева, пациенты с подобным расстройством могут испытывать чувство вины — они корят себя за то, что не смогли помочь близкому из-за своего состояния.

Бороться с атаками специалисты рекомендуют с помощью техник переключения внимания и попыток осознать, что сейчас болезнь отступила. Если это не помогает, стоит обратиться к психологу или психиатру и психотерапевту.

Редакция
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