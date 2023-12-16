Пугачёва снова вернулась в Израиль. И не просто так
Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) вернусь с Кипра в Израиль на 70-летний юбилей музыканта Андрея Макаревича (признан в России иностранным агентом). Супруги переехали в Израиль из России в 2022-м, но с началом боевых действий они перебрались на Кипр. О своём местоположении певица рассказала в запрещённой соцсети.
По словам Пугачёвой, они с мужем планируют посетить празднование дня рождения Макаревича. Своё 70-летие телеведущий и основатель группы «Машина времени» отметил 11 декабря.
«Будем гулять, „пока не меркнет свет, пока горит свеча“», — написала Пугачёва. Свой пост она дополнила селфи, где позирует в чёрной шляпке и уложенными локонами. О своём возвращении в Израиль сообщил и Максим Галкин.
Недавно стало известно, что Пугачёва снова собирается переезжать. Куда на этот раз — рассказали тут.