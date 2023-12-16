Пугачёва снова вернулась в Израиль. И не просто так

По словам Пугачёвой, они с мужем планируют посетить празднование дня рождения Макаревича. Своё 70-летие телеведущий и основатель группы «Машина времени» отметил 11 декабря.

«Будем гулять, „пока не меркнет свет, пока горит свеча“», — написала Пугачёва. Свой пост она дополнила селфи, где позирует в чёрной шляпке и уложенными локонами. О своём возвращении в Израиль сообщил и Максим Галкин.

Недавно стало известно, что Пугачёва снова собирается переезжать. Куда на этот раз — рассказали тут.