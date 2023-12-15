Пугачёву не сразу пропустили через границу во время короткого визита на родину

2 ноября, когда Пугачёва приехала в Россию, её около часа мариновали в специальном помещении. По информации журналистов, сотрудники таможни спрашивали её про цель приезда, срок пребывания и т.п.

Алла Борисовна переживала, что её не пустят в Россию, но с таможенниками общалась вежливо. От волнения она постоянно говорила — о том, как тяжело жить за границей во всех смыслах, и о том, как поживает её семья.

Спустя час певицу всё же пропустили на территорию РФ. На прощание она подарила пограничникам несколько своих портретов с автографом.

Из России Примадонна уехала 5 ноября.