Пугачёву не сразу пропустили через границу во время короткого визита на родину
Алла Пугачёва в начале ноября на 3 дня вернулась в Россию, чтобы решить дела с недвижимостью и записать несколько песен. Визит на родину дался Примадонне нелегко — звезде пришлось изрядно понервничать, когда она проходила таможню в Псковской области. Как узнал телеграм-канал Mash, таможенники пригласили народную артистку побеседовать в закрытом формате.
© alla_orfey/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
2 ноября, когда Пугачёва приехала в Россию, её около часа мариновали в специальном помещении. По информации журналистов, сотрудники таможни спрашивали её про цель приезда, срок пребывания и т.п.
Алла Борисовна переживала, что её не пустят в Россию, но с таможенниками общалась вежливо. От волнения она постоянно говорила — о том, как тяжело жить за границей во всех смыслах, и о том, как поживает её семья.
Спустя час певицу всё же пропустили на территорию РФ. На прощание она подарила пограничникам несколько своих портретов с автографом.
Из России Примадонна уехала 5 ноября.