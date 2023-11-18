Пугачёву заметили на выходе из монастыря. Всё бы хорошо, но он мужской
Хоть Примадонна и не живёт в России с 2023 года, но многие россияне активно следят за её передвижениями. Сейчас артистка перебралась на Кипр, по крайней мере, её заметили там в Киккском мужском монастыре. Туда она ходила вместе с сыном и неизвестно женщиной. Зачем звезда решила посетить святое место — не понятно, как и то, почему с ней не было мужа.
Как известно, Алла Пугачёва вместе с детьми и мужем — иноагентом Максимом Галкиным переехала в Израиль в 2022 году. Там пара обжилась, а дети пошли в школу. Однако из-за израильско-палестинского конфликта звездной чете пришлось спешно уезжать из страны.
В начале ноября артистка посетила Россию, где записала для себя в студии «Салам» три песни, а затем уехала на Кипр. Там, по информации СМИ, она поселилась в Лимасоле вместе с семьёй.
Что артистка забыла в монастыре — не понятно, но Киккский монастырь — один из самых крупных и известных православных монастырей на Кипре. Там находится икона Божией Матери.
Пока Пугачёва посещает кипрские святые места, в России её внуком заинтересовались судебные приставы. Есть информация, что Никиту Преснякова и его жену Алёну Краснову разыскивают из-за долгов по бизнесу. Но парочка сейчас находится в США.