Пугачёву заметили на выходе из монастыря. Всё бы хорошо, но он мужской

Как известно, Алла Пугачёва вместе с детьми и мужем — иноагентом Максимом Галкиным переехала в Израиль в 2022 году. Там пара обжилась, а дети пошли в школу. Однако из-за израильско-палестинского конфликта звездной чете пришлось спешно уезжать из страны.

В начале ноября артистка посетила Россию, где записала для себя в студии «Салам» три песни, а затем уехала на Кипр. Там, по информации СМИ, она поселилась в Лимасоле вместе с семьёй.

Что артистка забыла в монастыре — не понятно, но Киккский монастырь — один из самых крупных и известных православных монастырей на Кипре. Там находится икона Божией Матери.

Пока Пугачёва посещает кипрские святые места, в России её внуком заинтересовались судебные приставы. Есть информация, что Никиту Преснякова и его жену Алёну Краснову разыскивают из-за долгов по бизнесу. Но парочка сейчас находится в США.