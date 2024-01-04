Пухляш из Little Big из-за обиды на Малышеву не последовал её совету и умер
Телеведущая Елена Малышева предупреждала танцора Дмитрия Красилова (Пухляш из клипа Little Big) о грозящей ему опасности за 3 года до его смерти. В 2020 году Красилов поучаствовал в выпуске программы Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале. Ведущая тогда предупредила звезду о серьёзных проблемах со здоровьем из-за лишнего веса. Однако Красилов не прислушался к советам Малышевой, что стоило ему жизни.
Малышева пригласила в студию врачей, чтобы они проверили здоровье Красилова. Оказалось, что у шоумена увеличена печень и есть проблемы со щитовидкой.
«Когда я смотрю на вас, меня охватывает тревога», — сказала Малышева Красилову.
Танцор позже признался, что его задели формулировки Малышевой, к которым он был не готов. Красилов не стал следовать советам ведущей, написало издание «СтарХит». И это в итоге привело его к ранней смерти — он умер в декабре 2023 года в возрасте 29 лет.
По словам врачей, танцор скончался от сердечного приступа, который, скорее всего, спровоцировал его образ жизни.