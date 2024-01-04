Жизнь
16:40, 04 января 2024
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Пухляш из Little Big из-за обиды на Малышеву не последовал её совету и умер

Телеведущая Елена Малышева предупреждала танцора Дмитрия Красилова (Пухляш из клипа Little Big) о грозящей ему опасности за 3 года до его смерти. В 2020 году Красилов поучаствовал в выпуске программы Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале. Ведущая тогда предупредила звезду о серьёзных проблемах со здоровьем из-за лишнего веса. Однако Красилов не прислушался к советам Малышевой, что стоило ему жизни.

Пухляш из Little Big из-за обиды на Малышеву не последовал её совету и умер
© Первый канал/«Жить здорово»/кадр из видео

Малышева пригласила в студию врачей, чтобы они проверили здоровье Красилова. Оказалось, что у шоумена увеличена печень и есть проблемы со щитовидкой.

«Когда я смотрю на вас, меня охватывает тревога», — сказала Малышева Красилову.

Танцор позже признался, что его задели формулировки Малышевой, к которым он был не готов. Красилов не стал следовать советам ведущей, написало издание «СтарХит». И это в итоге привело его к ранней смерти — он умер в декабре 2023 года в возрасте 29 лет.

По словам врачей, танцор скончался от сердечного приступа, который, скорее всего, спровоцировал его образ жизни.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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