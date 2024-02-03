Пусть мама услышит. Россиянина во время рыбалки унесло на льдине, его ищут до сих пор

Красноярское управление МВД тут же связалось с местными жителями и попросило помощи — любыми сведениями о том, где может находиться мужчина и о его личности.

Кто он такой — установить удалось, в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что её 78-летний гражданский муж ушёл рано утром на рыбалку и до сих пор не вернулся, хотя прошёл целый день. На телефон он тоже не отвечает — связи нет. Женщина уверена, что это её супруг, говорит, узнала его по видео, выложенном сотрудниками МВД.

Мужчину до сих пор ищут. Прошло более 15 часов со звонка очевидицы в полицию.

А ранее спасатели рассказывали, что делать, если провалился под лёд. Инструкция — вот здесь.