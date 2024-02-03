Опубликовано 03 февраля 2024, 20:40
1 мин.
Пусть мама услышит. Россиянина во время рыбалки унесло на льдине, его ищут до сих пор
Утром 3 февраля в полицию Красноярска поступил звонок от местной жительницы, которая заметила, как неизвестного мужчину, рыбачащего на Енисее, уносит на оторвавшейся от берега льдине дальше по течению. Инцидент произошёл в Свердловском районе возле дома № 33 на Ярыгинской набережной. Спасатели ищут его уже целый день, но пока безуспешно.
Красноярское управление МВД тут же связалось с местными жителями и попросило помощи — любыми сведениями о том, где может находиться мужчина и о его личности.
Кто он такой — установить удалось, в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что её 78-летний гражданский муж ушёл рано утром на рыбалку и до сих пор не вернулся, хотя прошёл целый день. На телефон он тоже не отвечает — связи нет. Женщина уверена, что это её супруг, говорит, узнала его по видео, выложенном сотрудниками МВД.
Мужчину до сих пор ищут. Прошло более 15 часов со звонка очевидицы в полицию.
А ранее спасатели рассказывали, что делать, если провалился под лёд. Инструкция — вот здесь.