Путешествующий поездом рыжий кот оказался на улице в 30-градусный мороз

Хозяин котика не заметил, что тот пропал из переноски. Тем временем другие пассажиры рассказали о бегающем пушистике проводнице. Она поспрашивала, чей он, но владелец не объявился. В итоге женщина решила, что животное беспризорное и просто забежало в вагон, и выпустила его на улицу. В это время как раз была стоянка в Кирове.

Хозяин увидел, что переноска пустая, только когда поезд тронулся. Но Такс уже бегал в 30-градусный мороз по путям.

За него объявили вознаграждение — 30 000 рублей. Свидетели видели, как кота со станции забрала неизвестная женщина. Но четырёхлапого продолжают искать волонтёры. Неделя поисков пока не привела к результату.

Полиция провела проверку и могла бы завести уголовное дело о самоуправстве, но не нашла состава преступления в действиях женщины.

Ещё один пушистик, прославившийся из-за проблем в транспорте, — кот Виктор. В 2019 году его посчитали слишком тяжёлым для перевозки в салоне самолёта и не пустили на рейс. В начале 2024 года кот с широкой костью умер.