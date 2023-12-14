Путин объявил, что пенсионеры освобождаются от комиссий при оплате ЖКХ
Российских пенсионеров освободили от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом Владимир Путин заявил во время своей прямой линии. По словам президента, взимание комиссии банком при оплате коммунальных платежей — это в принципе неправильно. Теперь с пенсионеров брать её не будут. Решение уже принято, уточнил глава государства. Также Путин прокомментировал резкий рост цен на яйца. Политик заверил, что проблема будет решена.
Freepik/stefamerpik
«Решение только что принято: комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал президент.
Также Путин затронул тему резко подорожавших куриных яиц. Совсем недавно он разговаривал с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, «спрашивал, как у него с яйцами». Чиновник ответил, что всё в порядке, на что Путин ему возразил, что «у граждан наших есть проблемы».
Глава государства назвал подорожание яиц сбоем в работе правительства, принёс свои извинения и передал обещания правительства, что «в ближайшее время ситуация будет исправлена».