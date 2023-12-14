Путин объявил, что пенсионеры освобождаются от комиссий при оплате ЖКХ

«Решение только что принято: комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал президент.

Также Путин затронул тему резко подорожавших куриных яиц. Совсем недавно он разговаривал с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, «спрашивал, как у него с яйцами». Чиновник ответил, что всё в порядке, на что Путин ему возразил, что «у граждан наших есть проблемы».

Глава государства назвал подорожание яиц сбоем в работе правительства, принёс свои извинения и передал обещания правительства, что «в ближайшее время ситуация будет исправлена».