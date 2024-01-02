22:40, 02 января 2024
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Россиянин сломал руку бортпроводнику, который не продал ему коньяк
Инцидент произошёл на борту самолета Airbus A330 авиакомпании Nordwind, который выполнял рейс из Москвы в Минеральные воды. Подвыпивший мужчина большую часть полёта был спокоен, но на подлёте к Грозному ему захотелось догнаться. Он попросил принести ему бутылку конька, но бортпроводник ему отказал. Началась драка.
Агрессивный пассажир сломал руку члену экипажа. Пилоты, узнав о происшествии, начали снижение. В аэропорту Минеральных Вод пострадавшего ждала скорая, а правонарушителя сотрудники полиции. Его быстро скрутили и отвезли в отделение.