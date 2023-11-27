Пьяный Владимир Пресняков писал хиты, а потом выдохся и завязал
Российский исполнитель Владимир Пресняков дал большое интервью, в котором в том числе рассказал о своих проблемах с алкоголем. По словам артиста, все его хиты были написаны при участии спиртного и оно помогало ему творить до поры до времени. Остановила мужчину ответственность, в том числе перед родителями. Пресняков рассказал, как пришёл к завязке.
«Я лежал в ванной и сказал: "Боженька, дай мне хоть какой-то знак". И вдруг громадная полка — пу-у-ум. И я — вот он!» — сказал артист на YouTube-канале Fametime TV.
Постепенно певец бросил пить. В этом ему помогла поддержка родных и близких, плюс алкоголь уже перестал приносить ему радость. Обращаться в клиники не пришлось, так как его ситуация была не настолько тяжёлой.
По словам жены артиста, певицы Натальи Подольской, он говорил: «Нет, я не алкоголик, я пьяница». По её словам, он никогда не впадал в агрессию, безумство, пьяные разборки и подобное.
До этого другой российский артист, актёр Гоша Куценко рассказал в интервью, что 5 лет был зависим от снотворного. Проблем добавило то, что оно оказалось сильным транквилизатором (психотропное лекарство) и ему пришлось слезать с него в течение нескольких месяцев.