Пьяный Владимир Пресняков писал хиты, а потом выдохся и завязал

«Я лежал в ванной и сказал: "Боженька, дай мне хоть какой-то знак". И вдруг громадная полка — пу-у-ум. И я — вот он!» — сказал артист на YouTube-канале Fametime TV.

Постепенно певец бросил пить. В этом ему помогла поддержка родных и близких, плюс алкоголь уже перестал приносить ему радость. Обращаться в клиники не пришлось, так как его ситуация была не настолько тяжёлой.

По словам жены артиста, певицы Натальи Подольской, он говорил: «Нет, я не алкоголик, я пьяница». По её словам, он никогда не впадал в агрессию, безумство, пьяные разборки и подобное.

До этого другой российский артист, актёр Гоша Куценко рассказал в интервью, что 5 лет был зависим от снотворного. Проблем добавило то, что оно оказалось сильным транквилизатором (психотропное лекарство) и ему пришлось слезать с него в течение нескольких месяцев.