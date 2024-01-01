Что там по яйцам? Пять топовых и смешных цитат 2023 года
Очередной год подошёл к концу. Он был насыщенным не только на события, но и на заявления. Российские политики, чиновники и общественные деятели продолжали удивлять своими высказываниями — забавными, необычными и даже абсурдными. Собрали 5 таких цитат.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко — о демографической проблеме России:
«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвёртого ребёнка»
Президент России Владимир Путин — о взлетевших [ценах на яйцах.(https://29.ru/text/politics/2023/12/14/73019909/):
«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке, на что я ему ответил — а у граждан наших есть проблемы».
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ, — о бюджете:
«Поросёночек маленький, на всех не хватит. Нужна честная калибровка. Чтобы государственные вложения стимулировали наибольшие частные инвестиции».
Путин — о том, что он больше любит: селёдку под шубой или оливье:
«Смотря что закусывать».
Олег Тиньков — в мемном интервью иноагенту Дудю:
«Это было не просто смело, это было ****** (капец) как смело».