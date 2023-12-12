Пятеро школьников провалились в булькающую яму. После этого их ждала больница
Трагедия произошла в городе Южа Ивановской области на улице Пушкина во дворах жилых домов. Над теплотрассой провалился участок земли. В результате пострадали пять подростков в возрасте от 9 до 16 лет. У них термические ожоги разной степени. Больше всего досталось 13-летнему парню — у него ожоги составляют 25% тела. Четверых школьников госпитализировали.
Администрация Южского муниципального района/vk.com
Пятый школьник отделался небольшим ожогом в 3% тела. Он от госпитализации отказался, сообщил телеграм-канал Mash.
За теплосеть на аварийном участке отвечает компания «Тепло людям. Южа». Прокуратура уже начала проверку.
В городской администрации добавили, что на место аварии оперативно прибыли службы спасения, ответственные лица и руководство района. Специалисты занимаются ликвидацией аварии. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв грунта.
О том, как действовать в случае прорыва трубы, рассказали в этом материале.