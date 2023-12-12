Пятеро школьников провалились в булькающую яму. После этого их ждала больница

Пятый школьник отделался небольшим ожогом в 3% тела. Он от госпитализации отказался, сообщил телеграм-канал Mash.

За теплосеть на аварийном участке отвечает компания «Тепло людям. Южа». Прокуратура уже начала проверку.

В городской администрации добавили, что на место аварии оперативно прибыли службы спасения, ответственные лица и руководство района. Специалисты занимаются ликвидацией аварии. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв грунта.

О том, как действовать в случае прорыва трубы, рассказали в этом материале.