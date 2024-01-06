Пьёте из любимой чашки, несмотря на трещины? Вот чем это грозит
Бывает такое, что на любимой чашке или тарелке появилась трещина или скол. Некоторые не спешат избавляться от такой посуды и продолжают ею пользоваться. Не смущают их даже тёмные пятна, которые появляются вокруг повреждённой области. И очень зря. Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог Елена Парецкая объяснила, чем опасна посуда со сколами.
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Потемнение в области трещин и сколов на посуде возникает из-за того, что после повреждения глазури керамическая часть остаётся незащищённой от внешних воздействий, объяснила врач.
Когда керамика в месте трещины или скола начинает взаимодействовать с влагой и водой, там появляется идеальная среда для развития бактерий.
Например, там могут появиться актинобактерии. Вообще-то эти условно-патогенные микробы и так обитают на коже и в окружающей среде и никак не вредят человеку, пока их не становится слишком много. Тогда организм ослабевает, и могут развиться всякие неприятные инфекции, предупредила врач.
Куда опаснее псевдомонады. Они провоцируют острые инфекционные заболевания, которые поражают пищеварительный тракт, а иногда и весь организм.
Микробы — не единственная проблема посуды со сколами. В местах повреждений может появляться плесень, которая тоже опасна для здоровья, сказала врач изданию «Доктор Питер».
Ранее Парецкая рассказала, почему может быть опасно пользоваться эмалированными кастрюлями и посудой из нержавейки.