«Слово пацана» напомнило Эвелине Блёданс её юность
Сейчас вышли уже все восемь серий мини-сериала «Слова пацана», рассказывающего о молодёжных группировках конца 80-х в Казани. Но показанное в фильме происходило в те годы и в других городах СССР. Российские знаменитости, посмотрев картину, вспоминают то, что видели в то время своими глазами. Недавно высказалась и актриса Эвелина Блёданс. Она как будто вернулась в прошлое.
Блёданс в 1990-м, когда ей был 21 год, уехала из Ялты в Ленинград и поступила в театральный институт. По словам артистки, в сериале идеально показана её юность — от интерьеров, квартир и магазинов до некоторых событий. Сериал заставил её вспомнить тяжёлые моменты жизни, в которых были и нож, и пистолет.
«Но спасибо моему ангелу-хранителю, он всегда выносил меня на своём крыле», — рассказала актриса.
До этого воспоминаниями, нахлынувшими после просмотра «Слова пацана», поделился композитор и продюсер Максим Фадеев. Он рассказал, что, будучи подростком, и сам состоял в подобной банде. С тех времён у Фадеева осталось два ножевых ранения.