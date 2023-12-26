«Слово пацана» напомнило Эвелине Блёданс её юность

Блёданс в 1990-м, когда ей был 21 год, уехала из Ялты в Ленинград и поступила в театральный институт. По словам артистки, в сериале идеально показана её юность — от интерьеров, квартир и магазинов до некоторых событий. Сериал заставил её вспомнить тяжёлые моменты жизни, в которых были и нож, и пистолет.

«Но спасибо моему ангелу-хранителю, он всегда выносил меня на своём крыле», — рассказала актриса.

До этого воспоминаниями, нахлынувшими после просмотра «Слова пацана», поделился композитор и продюсер Максим Фадеев. Он рассказал, что, будучи подростком, и сам состоял в подобной банде. С тех времён у Фадеева осталось два ножевых ранения.