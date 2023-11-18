«Пытаюсь найти себя». Фигуристка Алина Загитова представила собственную линию одежды

По словам спортсменки, главное, чтобы коллекция пришлась по душе поклонникам. Люди для неё — главная мотивация, так как они с ней были и в трудные времена, и в счастливые.

Загитова добавила, что ей интересно смотреть модные журналы и следить за актуальными темами в соцсетях. «Сейчас много трендов, пытаюсь найти себя. Например, сегодня пришла в таком анимешном стиле под свою коллекцию», — поделилась фигуристка, прибывшая в розовом.

Девушка не исключила, что в будущем может устроить коллаборацию с каким-нибудь известным спортсменом. Правда, всё будет зависеть от реакции людей на её первую коллекцию.

Одним мода помогает самовыражаться, а другим — прекрасно выглядеть. О том, какую одежду надеть, чтобы выглядеть стройнее, рассказали тут.