Рабочие перебрали 20 т мусора ради обручального кольца. Сколько ушло времени?

Как сообщило издание UPI, к руководству мусороперерабатывающего завода обратился местный политик. Он объяснил, что нужно помощь жительнице города с поисками обручального кольца — она случайно выбросила его в мусорку.

Важно было знать, в какое именно время её муж выбросил мусор, дабы сузить круг поисков. Тем не менее рабочим всё равно пришлось перебрать 20 т мусора ради этого кольца. И через два часа случилось почти что чудо — оно нашлось. Украшение почистили и вернули радостной хозяйке. По словам сотрудников завода, такое происходит у них нечасто. Всего три инцидента за два года.

Впрочем, иногда потерять что-то можно и не по своей вине. Например, недавно россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса.