Работает в ДК за 18 тысяч и таксует. Как живёт сын Сергея Зверева

Как рассказал сын Зверева, отец никак не помогает ему ни деньгами, ни советом. Поэтому мужчина сейчас живёт у чужого дяди в частном доме в Коломне. Его пустили пожить к пенсионеру с уговором, что сын Зверева будет ухаживать за дедушкой. Тому пришлось даже немного помастерить — собака часто утаскивала чистое бельё с верёвок, и он установил калитку.

Сын знаменитости рассказал, что у него трудности с деньгами. Он работает в местном ДК за 18 000 рублей в месяц, занимаясь осветительными приборами. Питается в столовой — обед выходит не дороже 200 рублей. А по ночам мужчина подрабатывает таксистом. Так и крутится как белка в колесе.

Однако сам стилист и шоумен Сергей Зверев советует поменьше верить в слезливые истории. По его словам, его приёмный сын не проработал ни дня в жизни, а только обзванивает всех знакомых Зверева и просит деньги. А сказки журналистам он рассказывает из мести, потому что звезда отказывается его содержать — сыну всё-таки уже 30 лет и пора самому себя обеспечивать.

О том, что жизнь ребёнка селебрити тяжела, рассказывали и дети Филиппа Киркорова. Поп-король признался, что его детей достают в школе из-за эпатажного отца — они же не понимают, что это просто работа и такой образ.