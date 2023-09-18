Работающим матерям рассказали об опасности эмоционального выгорания

Психолог Наталья Наумова рассказала, что, если всё взвалить на себя, можно ощутить себя жертвой обстоятельств, которой все должны, особенно дети. Из-за постепенно накатывающего выгорания можно и отношения с детьми испортить, и себе психоэмоциональное состояние ухудшить.

Часто бывает так, что семью любишь, а с другой стороны — на неё раздражаешься, а потом ругаешь себя за плохие эмоции. И этот шквал негатива будет накатывать, когда мама (и она же жена) найдёт для себя редкую минутку отдыха.

Страдает и физическое состояние, мало того что накапливается переутомление, так ещё и срабатывает психосоматика — отдала ребёнка бабушке на вечерок и тут же заболела.

Как не стать жертвой неврозов работающим матерям

При грамотном планировании дня можно уместить множество дел. Но при этом не забыть включить в распорядок обед, сон, отдых и время с семьёй. Есть ещё несколько советов:

Нужно стараться настраивать себя на позитив.

Не забывать есть и питаться сбалансированно.

Заниматься физическими нагрузками. И это не «таскать детей», а посвятить время спорту.

Не забывать про здоровый полноценный сон.

Делать себе приятные подарки, пусть не материальные, а эмоциональные.

Мысли о том, что ничего не успеваете и ничего не сделали, гоните прочь. Переделать все дела на свете невозможно, особенно в одиночку и за один день.

Если советы из пункта выше не помогают — вполне нормально в этой ситуации обратиться к психологу за помощью. Ведь здоровье, в том числе ментальное, очень важно.