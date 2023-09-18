Работающим матерям рассказали об опасности эмоционального выгорания
Проблема эмоционального выгорания матерей в современном обществе становится всё более распространенной. Оно и не удивительно, ведь женщине надо и зарабатывать, и потом дома успевать ухаживать за ребёнком. А времени на нормальный отдых — как физический, так и эмоциональный — попросту не находится. И в итоге женщина живёт как белка в колесе, пока не доходит до такой точки кипения, что весь мир становится не мил. С этим нужно бороться, ведь выгорание — штука весьма опасная.
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Психолог Наталья Наумова рассказала, что, если всё взвалить на себя, можно ощутить себя жертвой обстоятельств, которой все должны, особенно дети. Из-за постепенно накатывающего выгорания можно и отношения с детьми испортить, и себе психоэмоциональное состояние ухудшить.
Часто бывает так, что семью любишь, а с другой стороны — на неё раздражаешься, а потом ругаешь себя за плохие эмоции. И этот шквал негатива будет накатывать, когда мама (и она же жена) найдёт для себя редкую минутку отдыха.
Страдает и физическое состояние, мало того что накапливается переутомление, так ещё и срабатывает психосоматика — отдала ребёнка бабушке на вечерок и тут же заболела.
Как не стать жертвой неврозов работающим матерям
При грамотном планировании дня можно уместить множество дел. Но при этом не забыть включить в распорядок обед, сон, отдых и время с семьёй. Есть ещё несколько советов:
- Нужно стараться настраивать себя на позитив.
- Не забывать есть и питаться сбалансированно.
- Заниматься физическими нагрузками. И это не «таскать детей», а посвятить время спорту.
- Не забывать про здоровый полноценный сон.
- Делать себе приятные подарки, пусть не материальные, а эмоциональные.
Мысли о том, что ничего не успеваете и ничего не сделали, гоните прочь. Переделать все дела на свете невозможно, особенно в одиночку и за один день.
Если советы из пункта выше не помогают — вполне нормально в этой ситуации обратиться к психологу за помощью. Ведь здоровье, в том числе ментальное, очень важно.