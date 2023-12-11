Работникам назвали одно условие, когда можно пропустить корпоратив. Оно вам не понравится
Перед Новым годом почти все компании устраивают для сотрудников праздник. Только вот не все люди радуются возможности лишний раз провести время с коллегами и начальством. Эксперт по этикету Алевтина Рогова объяснила, почему ни в коем случае не надо отказываться от такого события, даже если вы их на дух не переносите.
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При этом эксперт призвала помнить, что всё-таки корпоративный праздник не предполагает, что можно полностью расслабиться. Иначе за пару часов угарного веселья можно растерять всю репутацию, которую нарабатывал годами.
Руководители, конечно, организуют это всё ради праздника и чтобы поздравить коллектив. Но ещё любой начальник будет следить, как вы ведёте себя в неформальной обстановке, и делать выводы — можно ли отправить вас в служебную командировку и т. п.
Так что корпоратив стоит воспринимать как праздник, на котором каждый может продемонстрировать свои таланты. «Это сближает», — сказала Рогова радиостанции «Говорит Москва».