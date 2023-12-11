Работникам назвали одно условие, когда можно пропустить корпоратив. Оно вам не понравится

При этом эксперт призвала помнить, что всё-таки корпоративный праздник не предполагает, что можно полностью расслабиться. Иначе за пару часов угарного веселья можно растерять всю репутацию, которую нарабатывал годами.

Руководители, конечно, организуют это всё ради праздника и чтобы поздравить коллектив. Но ещё любой начальник будет следить, как вы ведёте себя в неформальной обстановке, и делать выводы — можно ли отправить вас в служебную командировку и т. п.

Так что корпоратив стоит воспринимать как праздник, на котором каждый может продемонстрировать свои таланты. «Это сближает», — сказала Рогова радиостанции «Говорит Москва».