Работникам РЖД рассказали, как теперь нужно реагировать на питомца без хозяина

Согласно новым установкам ФПК, если проводник наткнётся на безнадзорное животное в вагоне, он должен будет: 1) приложить все усилия, чтобы отыскать владельца (опросить каждого пассажира, проверить бирки на ошейнике животного и информацию на мобильных устройствах для контроля посадки пассажиров); 2) если хозяин не найдётся, то поместить питомца в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне; 3) передать его на станции дежурным сотрудникам вокзала, а те уже вызовут зоозащитников.

При этом в компании напомнили, что безопасность питомца зависит в первую очередь от владельца, который должен ответственно подойти к вопросу.

Почему ввели новые правила

Ранее РЖД уже обещала, что изменит правила перевозки животных, как минимум — запретит выбрасывать чужих питомцев из вагона.

На такие меры пришлось пойти после трагедии с котиком Твиксом. 11 января он сбежал из переноски в купе, а проводница выкинула его на станции в 30-градусный мороз. Котика искали тысячи волонтёров, но спасти его не удалось — трупик нашли спустя 10 дней. Проводницу в итоге отстранили от работы, а сотни тысяч россиян требуют её уволить и наказать суровее. Недавно выяснилось, что в деле Твикса появился ещё один подозреваемый. Его разыскивает полиция.