Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 18:00
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Работникам РЖД рассказали, как теперь нужно реагировать на питомца без хозяина

После громкой истории кота Твикса Федеральная пассажирская компания изменила регламент, которому следуют сотрудники при обнаружении в вагонах питомцев, которых на первый взгляд не сопровождают их хозяева. Это сделали для того, чтобы исключить повторение трагедии и напрасных смертей. С порядком действий работников РЖД можно ознакомиться ниже.
Работникам РЖД рассказали, как теперь нужно реагировать на питомца без хозяина
© Loukian Jacquet / Unsplash

Согласно новым установкам ФПК, если проводник наткнётся на безнадзорное животное в вагоне, он должен будет: 1) приложить все усилия, чтобы отыскать владельца (опросить каждого пассажира, проверить бирки на ошейнике животного и информацию на мобильных устройствах для контроля посадки пассажиров); 2) если хозяин не найдётся, то поместить питомца в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне; 3) передать его на станции дежурным сотрудникам вокзала, а те уже вызовут зоозащитников.

При этом в компании напомнили, что безопасность питомца зависит в первую очередь от владельца, который должен ответственно подойти к вопросу.

Почему ввели новые правила

Ранее РЖД уже обещала, что изменит правила перевозки животных, как минимум — запретит выбрасывать чужих питомцев из вагона.

На такие меры пришлось пойти после трагедии с котиком Твиксом. 11 января он сбежал из переноски в купе, а проводница выкинула его на станции в 30-градусный мороз. Котика искали тысячи волонтёров, но спасти его не удалось — трупик нашли спустя 10 дней. Проводницу в итоге отстранили от работы, а сотни тысяч россиян требуют её уволить и наказать суровее. Недавно выяснилось, что в деле Твикса появился ещё один подозреваемый. Его разыскивает полиция.

Автор:Ника Белова
Редакция
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