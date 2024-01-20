Опубликовано 20 января 2024, 10:40
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Переработки при увольнении больше не сгорят — россиянам дадут компенсацию
Минтруд разработал поправки о компенсациях за работу в выходные и праздничные дни. Сейчас за труд в праздники работник может требовать со своего начальства либо оплату не менее чем в двойном размере, либо дополнительный день отдыха. Зависит это от желания самого сотрудникам компании. Но на практике часто бывает, что человек в случае увольнения лишается и того, и другого. Министерство предложило это исправить.
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Ведомство разработало поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут компенсировать работникам труд в выходные или праздничные дни при уходе с должности. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов и представлен на общественное обсуждение.
Поправки предполагают, что при увольнении работники гарантировано получат один из двух видов компенсации за работу в выходные и праздники, то есть либо возьмут дополнительные выходные до ухода, либо получат доплату.
Если предложения одобрят, поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
В общем, если всё сложится, то при увольнении ваши переработки сгорать не будут. Кстати, неотгулянный отпуск и так не сгорает. Что делать, если начальник утверждает обратное, рассказали тут.