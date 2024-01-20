Переработки при увольнении больше не сгорят — россиянам дадут компенсацию

Ведомство разработало поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут компенсировать работникам труд в выходные или праздничные дни при уходе с должности. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов и представлен на общественное обсуждение.

Поправки предполагают, что при увольнении работники гарантировано получат один из двух видов компенсации за работу в выходные и праздники, то есть либо возьмут дополнительные выходные до ухода, либо получат доплату.

Если предложения одобрят, поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

В общем, если всё сложится, то при увольнении ваши переработки сгорать не будут. Кстати, неотгулянный отпуск и так не сгорает. Что делать, если начальник утверждает обратное, рассказали тут.