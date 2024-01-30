Рагрузочные дни улучшают настроение. Но это не все плюсы

Специалисты провели мета-анализ, основанный на результатах предыдущих исследований. Во внимание брался почти любой вид голодания — каскадное (голодание через сутки), диета 5:2 (пять дней питаемся нормально, а два — лишь 25% от суточной калорийности), периодическое или ограниченное по времени, а также пост.

В итоге оказалось, что любой формат разгрузочных дней был связан со снижением напряжения, уровня гнева и депрессии. У продвинутых участников исследования перепады настроения были минимальны. Зато бодрости и энергии при таком питании хватало на целый день.

Учёные отметили, что эти выводы указывают на наличие взаимосвязи между здоровьем мозга и работой кишечника. Плюс оказалось, что «разгрузка» полезна и для пищеварения. Всё потому, что при периодическом голодании происходит более высокая выработка активных метаболитов и нейротрансмиттеров. И то, и другие это вещества, которые играют важную роль в работе организма.

Специалисты предположили, что ещё больший эффект от голодания можно получить, если синхронизировать режим сна и приёмы пищи.

О том, как правильно провести разгрузочный день, рассказали тут.