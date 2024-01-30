Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 05:00
1 мин.

Рагрузочные дни улучшают настроение. Но это не все плюсы

Разгрузочные дни периодически необходимы нашему организму: кто с их помощью пытается похудеть, кто-то — очистить организм от шлаков и токсинов, а кто-то просто для себя иногда ест чуть меньше обычного. Оказалось, такие «разгрузки» полезны ещё для пищеварения и настроения. Эту связь выяснили иранские учёные из Исфаханского университета медицинских наук.
Рагрузочные дни улучшают настроение. Но это не все плюсы
© freepik

Специалисты провели мета-анализ, основанный на результатах предыдущих исследований. Во внимание брался почти любой вид голодания — каскадное (голодание через сутки), диета 5:2 (пять дней питаемся нормально, а два — лишь 25% от суточной калорийности), периодическое или ограниченное по времени, а также пост.

В итоге оказалось, что любой формат разгрузочных дней был связан со снижением напряжения, уровня гнева и депрессии. У продвинутых участников исследования перепады настроения были минимальны. Зато бодрости и энергии при таком питании хватало на целый день.

Учёные отметили, что эти выводы указывают на наличие взаимосвязи между здоровьем мозга и работой кишечника. Плюс оказалось, что «разгрузка» полезна и для пищеварения. Всё потому, что при периодическом голодании происходит более высокая выработка активных метаболитов и нейротрансмиттеров. И то, и другие это вещества, которые играют важную роль в работе организма.

Специалисты предположили, что ещё больший эффект от голодания можно получить, если синхронизировать режим сна и приёмы пищи.

О том, как правильно провести разгрузочный день, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.