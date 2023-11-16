Раковую родинку можно пропустить, если сковырнуть её самостоятельно
Нередко руки так и чешутся самостоятельно избавиться от родинки или папилломы. Но так можно пропустить рак и только усугубить ситуацию со здоровьем, сообщил онколог, директор отдела клинических исследований группы компаний «Медскан» Игорь Утяшев. Он подробно рассказал, почему надо консультироваться с врачом, к какому специалисту идти и что делать, если сорвали родинку намеренно или случайно.
Что делать, если хочется удалить родинку
Нельзя удалять родинку (по-научному невус), папиллому или бородавку самостоятельно — сперва нужно сходить на консультацию к дерматологу или онкологу. Только врач сможет определить, не злокачественное ли у вас образование.
Сначала специалист осмотрит кожу и при необходимости проведёт дополнительные исследования, например, дерматоскопию. Это изучение образований с помощью специального прибора с увеличительным стеклом — дерматоскопа.
«Бывает так, что путём осмотра специалиста понять это очень сложно, тогда перед полным радикальным удалением образования необходимо выполнить процедуру, которая называется биопсия», — рассказал Утяшев.
По его словам, сегодня существуют методики, позволяющие сделать биопсию с очень небольшим травмированием. Зато в результате будешь точно уверенным, что это не онкологическое заболевание
Как удаляют родинки
В первую очередь важно знать, что удаление доброкачественных образований кожи само по себе безопасно. И если такая родинка или папиллома доставляет человеку дискомфорт (например, натирается одеждой) или кажется эстетически непривлекательной, от неё можно легко избавиться. Удаляют новообразования кожи и по медицинским показаниям, даже если пациента она не беспокоит.
Для удаления врачи используют разные техники :
- жидкий азот;
- лазер;
- электронож.
Эти методы деструкции предполагают прижигание (в случае с жидким азотом) или иссечение новообразования. Жидкий азот сейчас используют реже более современных и технологичных способов удаления родинок лазером и электроножом.
Что делать, если случайно поранил родинку
Бывает так, что человек случайно травмирует образование кожи или вовсе срывает его. В таком случае нужно выполнить следующее.
Шаг 1. Обработать травмированную родинку бесцветным антисептиком. Не используйте зелёнку, йод и марганцовку — они оставляют следы и мешают врачу изучить образование, чтобы понять его природу.
Шаг 2. Заклеить родинку пластырем с марлевой подушечкой. Без последней велик риск оторвать родинку с концами, когда будете снимать пластырь.
Шаг 3. Обязательно показаться врачу. Тот либо удалит родинку окончательно, когда убедится в безопасности этой процедуры, либо предложит противовоспалительную терапию.