Раковую родинку можно пропустить, если сковырнуть её самостоятельно

Что делать, если хочется удалить родинку

Нельзя удалять родинку (по-научному невус), папиллому или бородавку самостоятельно — сперва нужно сходить на консультацию к дерматологу или онкологу. Только врач сможет определить, не злокачественное ли у вас образование.

Сначала специалист осмотрит кожу и при необходимости проведёт дополнительные исследования, например, дерматоскопию. Это изучение образований с помощью специального прибора с увеличительным стеклом — дерматоскопа.

«Бывает так, что путём осмотра специалиста понять это очень сложно, тогда перед полным радикальным удалением образования необходимо выполнить процедуру, которая называется биопсия», — рассказал Утяшев.

По его словам, сегодня существуют методики, позволяющие сделать биопсию с очень небольшим травмированием. Зато в результате будешь точно уверенным, что это не онкологическое заболевание

Как удаляют родинки

В первую очередь важно знать, что удаление доброкачественных образований кожи само по себе безопасно. И если такая родинка или папиллома доставляет человеку дискомфорт (например, натирается одеждой) или кажется эстетически непривлекательной, от неё можно легко избавиться. Удаляют новообразования кожи и по медицинским показаниям, даже если пациента она не беспокоит.

Для удаления врачи используют разные техники :

жидкий азот;

лазер;

электронож.

Эти методы деструкции предполагают прижигание (в случае с жидким азотом) или иссечение новообразования. Жидкий азот сейчас используют реже более современных и технологичных способов удаления родинок лазером и электроножом.

Что делать, если случайно поранил родинку

Бывает так, что человек случайно травмирует образование кожи или вовсе срывает его. В таком случае нужно выполнить следующее.

Шаг 1. Обработать травмированную родинку бесцветным антисептиком. Не используйте зелёнку, йод и марганцовку — они оставляют следы и мешают врачу изучить образование, чтобы понять его природу.

Шаг 2. Заклеить родинку пластырем с марлевой подушечкой. Без последней велик риск оторвать родинку с концами, когда будете снимать пластырь.

Шаг 3. Обязательно показаться врачу. Тот либо удалит родинку окончательно, когда убедится в безопасности этой процедуры, либо предложит противовоспалительную терапию.