«Раненое животное». Что молодая вдова Градского писала о певце в дневнике

«Я прочитал записи Марины про то, что мой папа — мешок с золотом, который она несёт, что никак не может бросить», — рассказал Даниил Градский в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

По его словам, Марина Коташенко, с которой у Градского была разница в возрасте 32 года, сравнивала супруга с «раненым животным». Она якобы писала, что если бы она бросила это «животное», то своей цели бы не достигла.

Актриса Марина Коташенко стала четвёртой женой основоположника русского рока Александра Градского. Однако они проживали без регистрации брака. Вместе Градский и Коташенко были 18 лет, до самой смерти певца. Всё это время из-за большой разницы в возрасте ходили слухи, что молодая актриса использует своего богатого и знаменитого супруга. При этом в гражданском браке у них родились два сына.