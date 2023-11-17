«Раненое животное». Что молодая вдова Градского писала о певце в дневнике
Старший сын певца и композитора Александра Градского Даниил выдал новую порцию откровений о Марине Коташенко — 38-летней вдове почившего певца. Родственники маэстро продолжают битву за его наследство и охотно льют грязь друг на друга. Сын Градского заявил, что прочёл личный дневник Коташенко, в котором она якобы называла мужа «мешком с золотом» и сравнивала с «раненым животным».
«Я прочитал записи Марины про то, что мой папа — мешок с золотом, который она несёт, что никак не может бросить», — рассказал Даниил Градский в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».
По его словам, Марина Коташенко, с которой у Градского была разница в возрасте 32 года, сравнивала супруга с «раненым животным». Она якобы писала, что если бы она бросила это «животное», то своей цели бы не достигла.
Актриса Марина Коташенко стала четвёртой женой основоположника русского рока Александра Градского. Однако они проживали без регистрации брака. Вместе Градский и Коташенко были 18 лет, до самой смерти певца. Всё это время из-за большой разницы в возрасте ходили слухи, что молодая актриса использует своего богатого и знаменитого супруга. При этом в гражданском браке у них родились два сына.