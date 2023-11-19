«Будьте прокляты все». Гузеева рассказала, как её травмировала присланная обнажёнка

По словам Гузеевой, раньше она реагировала на такие сюрпризы не так спокойно и проклинала отправителей.

«Будьте вы прокляты все во веки веков. Будьте прокляты все, кто вас окружает и кого вы любите, кого вы боитесь потерять. Будьте вы прокляты», — именно так звезда, по ее словам, раньше отвечала на непрошенную обнажёнку.

Но со временем актриса стала относиться спокойнее к таким «письмам счастья», но они ей явно не по нраву.

«Я думала, что особенная, а выяснилось, что всем шлют. Я успокоилась, перестала проклинать, но как же это всё ужасно выглядит. Во-первых, неухоженное какое-то... Ну правда всё какое-то... Деревня просто», — сказала актриса.

И, кстати, шоу «Давай поженимся», несмотря на слухи о закрытии, снова вернулось на телеэкраны. Первый выпуск вышел 28 августа.