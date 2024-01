Раскрыт неожиданный компонент популярных духов. Это рвота

Николс уточнил, что амбра производится для защиты кишечника кашалота от острых предметов и со временем выбрасывается. Её находят плавающей в океане или выброшенной на берег. Поэтому получение амбры считается этичным, ведь её собирают уже после того, как она естественным образом вышла из тела животного. Для кашалота это не представляет вреда.

Известно, что амбра содержится в составе парфюмов Zeta Morph, Another 13 Le Labo, Boss The Scent Elixir For Her Hugo Boss, Heal Your Mind Mugler, Baccarat Rouge 540 Maison, Tuxedo Yves Saint Laurent, Amber Musk Montale и др.

Парфюмер добавил, что в некоторых странах торговля амброй или хранение её запрещены из-за того, что кашалоты находятся под угрозой исчезновения.