Раскрыт райдер певца Shaman. Что удивило журналистов

За концерт ещё осенью 2023 года Shaman просил от 2 до 3 млн рублей. Но, как выяснили журналисты, его обслуживание обойдётся куда дороже. Судя по райдеру, артист требует трансфер от аэропорта или ж/д-вокзала до отеля или места проведения мероприятия на Mercedes Maybach, который даже бюджетной моделью с рук сейчас обойдётся минимум в 9 млн рублей.

А если дорога займёт более полутора часов, то Maybach уже не подойдёт — нужен минивен V-class с матрасом на заднем сидении. И водители должны быть обязательно аккуратными, внимательными, опытными и выспавшимися.

Отель артиста должен быть самым роскошным в городе и недалеко от места проведения концерта. Поселить его должны в люксе с кроватью king size. В спальне должны быть две подушки из гусиного пуха и блэкаут-шторы, чтобы царил полный сумрак — ни единой щёлочки между шторами или над/под ними. Это отдельно прописано. Можно даже заклеить окна фольгой. Зато в гримёрке нет никаких изысков — вода, чай, лимон, фрукты и брускетты.

Недавно с Сеть попал и райдер Веры Брежневой. Ознакомиться с ним можно вот здесь.