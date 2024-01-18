Раскрыт способ рассказать ребёнку о разводе родителей и не травмировать его

По словам эксперта, информация должна быть простой и понятной , без сложных терминов и лишних подробностей. Проще всего сказать, что родители больше не живут вместе, но это не значит, что они не любят своего ребёнка.

Далее можно добавить, мама и папа разошлись, потому что больше не счастливы друг с другом. Малыш должен понять, что развод — это не трагедия всей жизни, а способ найти своё счастье и новые пути заботы о ребёнке.

Важно уточнить, что развод случился не из-за ребёнка и в этой ситуации нет «плохих», «хороших», «правых» или «виноватых». Психолог заметила, что ребёнок должен уяснить, что мама и папа всегда останутся его родителями, но теперь у них разные планы на жизнь, а значит, и жить они будут отдельно.

При этом пообещайте ребёнку, что он будет видеться с обоими родителями и не потеряет связь ни с одним из них. Во время беседы нужно оставаться терпеливым и заботливым, искренним и честным. Дайте ребёнку возможность задать волнующие вопросы, ведь развод — это тяжёлый опыт для всех, заметила Степаненкова.

О том, как не разориться на разводе, рассказали в этом материале.