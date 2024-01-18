Раскрыта многовековая тайна, почему кинза пахнет клопам

Почему же запах кинзы воспринимается настолько по-разному? О том, что эта зелень пахнет клопами , обычно говорят люди с генетически обусловленной чувствительностью к альдегидам. Кстати, у кинзы есть другое название — кориандр, korios в нём — с греческого «клоп». Другие же люди воспринимают запах кинзы как свежий цитрусовый.

И, между прочим, у такой своеобразной непереносимости есть и географические особенности: чаще она встречается у европейцев и населяющих Восточную Азию, а реже — у жителей Центральной Америки и Индии.

Если бы в кинзе был скудный состав полезных веществ, то о ней и забыть было бы не жалко, но это не тот случай. Поэтому если хочется есть кинзу, но запах не нравится, его можно снизить или вовсе нейтрализовать.

Есть несколько способов:

чтобы убрать запах, добавляйте кинзу в горячие блюда, также можно высушить её в духовке или на солнце. Секрет прост — дециловый альдегид разрушается при термической обработке;

сделать запах не таким выраженным можно, мелко порезав зелень;

также аромат снизится, если есть кинзу в сочетании с чесноком и/или кисломолочными продуктами.

Кстати, кинзу можно пожевать, чтобы убрать запах алкоголя изо рта. Какие ещё натуральные ароматизаторы в этом помогут, рассказал врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов.