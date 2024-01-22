Раскрыта сумму, которую Киркоров задолжал государству

Как сообщается, 22 января суд в Таганском районе Москвы постановил взыскать с Киркорова долг по налогам почти в 8 млн рублей. К ним добавилась ещё и госпошлина в 24 000 рублей. Приказ пока в силу не вступил и когда вступит — непонятно.

После голой вечеринки Ивлеевой у Киркорова началась тёмная полоса — его активно вырезают из афиш и телешоу, а его концерты отменяют. Общественники даже требовали Минкульт лишить поп-короля звания народного артиста, но ведомство в этом отказало.

С налогами проблемы возникли и у организатора вечеринки — Ивлеевой. Сразу после скандального мероприятия у блогерши обнаружили долги перед налоговой в 120 млн рублей.