Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 14:00
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Раскрыта сумму, которую Киркоров задолжал государству

После скандальной вечеринки у Ивлеевой к популярному певцу Филиппу Киркорову у политиков и госструктур повышенное внимание. И несмотря на то что артист после тусовки в клубе «Мутабор» срочно заплатил 12 млн налогов, ФНС обнаружила у него должок на некислую сумму — без малого 8 млн рублей. И теперь суд постановил взыскать их с артиста.
Раскрыта сумму, которую Киркоров задолжал государству

© fkirkorov/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как сообщается, 22 января суд в Таганском районе Москвы постановил взыскать с Киркорова долг по налогам почти в 8 млн рублей. К ним добавилась ещё и госпошлина в 24 000 рублей. Приказ пока в силу не вступил и когда вступит — непонятно.

После голой вечеринки Ивлеевой у Киркорова началась тёмная полоса — его активно вырезают из афиш и телешоу, а его концерты отменяют. Общественники даже требовали Минкульт лишить поп-короля звания народного артиста, но ведомство в этом отказало.

С налогами проблемы возникли и у организатора вечеринки — Ивлеевой. Сразу после скандального мероприятия у блогерши обнаружили долги перед налоговой в 120 млн рублей.

Автор:Ника Белова
Редакция
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