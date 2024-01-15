Раскрыты 4 секрета идеальной позы для катания на сноуборде. Поехали!
Любители активного отдыха гораздо реже ходят в походы и в целом выбираются на природу, потому что мороз усложняет кемпинг и превращает его не то в полосу препятствий, не то в шоу на выживание. Однако выход есть — заняться зимними видами спорта. Но и у них есть правила. О том, как правильно встать на сноуборд, рассказал эксперт Чадкин.
Бытует мнение, что на сноуборде кататься легко, мол, что там делать — встал да поехал. В принципе, концепция действительно такая, вот только если не знать хитростей, можно либо остаться на месте, либо улететь в сугроб. Участник соревнований по фрирайду Виктор Чадкин рассказал о правильной позе на сноуборде.
- Встаньте на доску обеими ногами, согните колени и перенесите часть веса на переднюю ногу.
- Выпрямите спину и не отклоняйтесь вперед или назад, чтобы не завалиться.
- Немного развернитесь в сторону движения, ориентир здесь — угол крепления передней ноги.
- Разведите руки в стороны и поверните голову по направлению движения. Смотрите не на доску, а вперёд.
Эксперт добавил, что ни один обучающий ролик не заменит инструктора, поэтому лучше для экономии времени и для эффективности воспользоваться помощью профессионала, который на месте скорректирует позу на доске.
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