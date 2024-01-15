Жизнь
01:00, 15 января 2024
1 мин.

Раскрыты 4 секрета идеальной позы для катания на сноуборде. Поехали!

Любители активного отдыха гораздо реже ходят в походы и в целом выбираются на природу, потому что мороз усложняет кемпинг и превращает его не то в полосу препятствий, не то в шоу на выживание. Однако выход есть — заняться зимними видами спорта. Но и у них есть правила. О том, как правильно встать на сноуборд, рассказал эксперт Чадкин.

Раскрыты 4 секрета идеальной позы для катания на сноуборде. Поехали!
© Johannes Waibel / Unsplash

Бытует мнение, что на сноуборде кататься легко, мол, что там делать — встал да поехал. В принципе, концепция действительно такая, вот только если не знать хитростей, можно либо остаться на месте, либо улететь в сугроб. Участник соревнований по фрирайду Виктор Чадкин рассказал о правильной позе на сноуборде.

  1. Встаньте на доску обеими ногами, согните колени и перенесите часть веса на переднюю ногу.
  2. Выпрямите спину и не отклоняйтесь вперед или назад, чтобы не завалиться.
  3. Немного развернитесь в сторону движения, ориентир здесь — угол крепления передней ноги.
  4. Разведите руки в стороны и поверните голову по направлению движения. Смотрите не на доску, а вперёд.

Эксперт добавил, что ни один обучающий ролик не заменит инструктора, поэтому лучше для экономии времени и для эффективности воспользоваться помощью профессионала, который на месте скорректирует позу на доске.

Ранее метеоролог рассказал, каким будет горнолыжный сезон в 2024 году. Узнать об этом, чтобы распланировать отдых, можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.