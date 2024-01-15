Раскрыты 4 секрета идеальной позы для катания на сноуборде. Поехали!

Бытует мнение, что на сноуборде кататься легко, мол, что там делать — встал да поехал. В принципе, концепция действительно такая, вот только если не знать хитростей, можно либо остаться на месте, либо улететь в сугроб. Участник соревнований по фрирайду Виктор Чадкин рассказал о правильной позе на сноуборде.

Встаньте на доску обеими ногами, согните колени и перенесите часть веса на переднюю ногу. Выпрямите спину и не отклоняйтесь вперед или назад, чтобы не завалиться. Немного развернитесь в сторону движения, ориентир здесь — угол крепления передней ноги. Разведите руки в стороны и поверните голову по направлению движения. Смотрите не на доску, а вперёд.

Эксперт добавил, что ни один обучающий ролик не заменит инструктора, поэтому лучше для экономии времени и для эффективности воспользоваться помощью профессионала, который на месте скорректирует позу на доске.

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